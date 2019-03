Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","shortLead":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","id":"20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3b286-62c7-470d-a418-69ac32ce2cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"A Magyar Közút szerint teljesen rendben van ez a bakancsos kátyúzás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Férfi 200 méter pillangón Milák Kristóf, a nőin Kapás Boglárka diadalmaskodott. ","shortLead":"Férfi 200 méter pillangón Milák Kristóf, a nőin Kapás Boglárka diadalmaskodott. ","id":"20190327_Hosszu_Katinka_es_Cseh_Laszlo_is_lemaradt_az_uszo_obn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f4e3c8-aed6-4c42-993b-acdbd36383e7","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Hosszu_Katinka_es_Cseh_Laszlo_is_lemaradt_az_uszo_obn","timestamp":"2019. március. 27. 19:54","title":"Hosszú Katinka és Cseh László is lemaradt az úszó ob-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól jöhet ez a manipulált képek elleni küzdelemben.","shortLead":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól...","id":"20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace5b0cd-7742-4dd0-8211-fe916927dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","timestamp":"2019. március. 27. 18:33","title":"Különös képkeresőt tesztel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","shortLead":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","id":"20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dbeab1-5c8d-4143-9484-cdf7a803bb6a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 26. 14:31","title":"Fotók: Rózsaszínű lett egy tó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik ilyen eset.","shortLead":"Ez már a tizedik ilyen eset.","id":"20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a2bd5d-0481-4709-8385-7216712390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. március. 26. 12:18","title":"Terhes feleségével érkező menekültet éheztettek a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek már ott lapul a zsebében a Galaxy Fold, így volt ideje kitapasztalni, milyen a készülék a valóságban. Az információkat a Twitteren osztotta meg.","shortLead":"Van, akinek már ott lapul a zsebében a Galaxy Fold, így volt ideje kitapasztalni, milyen a készülék a valóságban...","id":"20190327_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_sepcifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45641bce-52f0-4e29-8ef5-a6419f72c73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_sepcifikacio","timestamp":"2019. március. 27. 13:33","title":"Eddig nem ismert részletek derültek ki a Samsung összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy internetes oldal kínált 890 forint helyett 89-ért egy népszerű gluténmentes lisztkeveréket.","shortLead":"Egy internetes oldal kínált 890 forint helyett 89-ért egy népszerű gluténmentes lisztkeveréket.","id":"20190326_Ha_elszurta_a_webshop_egy_termek_arazasat_ki_fizeti_a_tevedes_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338ca02a-b2f4-426f-8492-7fc5e4a2df24","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Ha_elszurta_a_webshop_egy_termek_arazasat_ki_fizeti_a_tevedes_arat","timestamp":"2019. március. 26. 13:10","title":"Ha elszúrta a webshop egy termék árazását, ki fizeti a tévedés árát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem érti a kormányoldali lap főszerkesztője, hogyan kerülhettek a hvg.hu-hoz azok a nyomozati iratok, amik alapján lelepleződött, hogyan avatkoztak be a Czeglédy Csaba elleni büntetőügybe. Sőt, szerinte az informátor beleegyezett, hogy feladják a hatóságoknak. A felfedett forrás pont ennek az ellenkezőjét mondta lapunknak, miért is egyezett volna bele az MSZP-s, hogy jelentsék Polt Péternek, ő szállítja az infókat.","shortLead":"Nem érti a kormányoldali lap főszerkesztője, hogyan kerülhettek a hvg.hu-hoz azok a nyomozati iratok, amik alapján...","id":"20190327_Bekoptek_az_informatorukat_de_meg_a_PestiSracoknak_all_feljebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e14217-dd28-4078-b5f6-64e7b708b4c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Bekoptek_az_informatorukat_de_meg_a_PestiSracoknak_all_feljebb","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Beköpték saját informátorukat, de még a PestiSrácoknak áll feljebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]