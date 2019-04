Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","shortLead":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","id":"20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76a748d-5198-473a-a178-31108271698b","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","timestamp":"2019. április. 04. 19:34","title":"Két díjat nyert a HVG fotósa a sajtófotó pályázaton - 2018 legjobb képeit díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131600a-3c33-4471-982e-470e31b8e444","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Veszélyes pillanatot vett fel egy autó fedélzeti kamerája.","shortLead":"Veszélyes pillanatot vett fel egy autó fedélzeti kamerája.","id":"20190404_potkocsi_video_m7es_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7131600a-3c33-4471-982e-470e31b8e444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f532470c-68c2-4899-9464-f114939fd77d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_potkocsi_video_m7es_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 15:22","title":"Videó: Elrepült egy pótkocsi az M7-esen a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.","shortLead":"Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.","id":"20190404_Egy_legkondi_miatt_egett_le_a_Brazil_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba8e71c-67ae-4a8a-8add-3d404acceed0","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Egy_legkondi_miatt_egett_le_a_Brazil_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 04. 20:36","title":"Egy légkondicionáló miatt égett le a Brazil Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb felezési idejű nukleáris hulladék tárolását oldaná meg. ","shortLead":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb...","id":"20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615ba0d-f451-461b-8200-6d5a1b6d467f","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","timestamp":"2019. április. 06. 07:14","title":"A szegedi lézer hozhat áttörést a nukleáris hulladék tárolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme, az illegálisan üzemeltetett bérfőzdék elburjánzása teljesen kifekteti a legálisan működő, adófizető pálinkásokat. ","shortLead":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme...","id":"20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300d5d-98ef-40d4-a553-8a4641c06cb9","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","timestamp":"2019. április. 04. 13:46","title":"Az adómentességgel végzi ki a kormány a magyar pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22491ec-93ca-468b-b6d2-b6628740dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba az érkezése körülményeihez képest jól van.","shortLead":"A baba az érkezése körülményeihez képest jól van.","id":"20190405_Idai_ciklon_szules_Dombe_fa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22491ec-93ca-468b-b6d2-b6628740dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0f6b46-761d-4acd-87be-d794ac1960dd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Idai_ciklon_szules_Dombe_fa","timestamp":"2019. április. 05. 13:58","title":"A ciklon elől menekülve egy fa tetején szülte meg gyermekét egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3648a89b-12a6-41ec-a8cf-d8029856ecc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kisfiú életveszélyes állapotban volt.","shortLead":"A kétéves kisfiú életveszélyes állapotban volt.","id":"20190404_Rendorok_tortek_be_az_oltasellenes_szulok_ajtajat_mert_lazas_volt_a_gyerek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3648a89b-12a6-41ec-a8cf-d8029856ecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7ef5e-83e3-4aec-9bc1-68af9c0a74f8","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Rendorok_tortek_be_az_oltasellenes_szulok_ajtajat_mert_lazas_volt_a_gyerek__video","timestamp":"2019. április. 04. 15:33","title":"Rendőrök törték be az oltásellenes szülők ajtaját, mert lázas volt a gyerek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]