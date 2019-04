Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színvilágát illetően a meleg színek dominálnak majd az alkotáson, elsősorban a szeretetnek, harmóniának, a Szentlélek jelenlétének és ajándékainak kifejezéseként.","shortLead":"Színvilágát illetően a meleg színek dominálnak majd az alkotáson, elsősorban a szeretetnek, harmóniának, a Szentlélek...","id":"20190413_Kiderult_milyen_lesz_Ferenc_papa_csiksomlyoi_miseruhaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0fab47-4d77-40ae-b717-e0ca8cbd1123","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Kiderult_milyen_lesz_Ferenc_papa_csiksomlyoi_miseruhaja","timestamp":"2019. április. 13. 19:44","title":"Kiderült, milyen lesz Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","shortLead":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","id":"20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fa1ab4-58de-43f4-93dd-a7ffd5e8a539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","timestamp":"2019. április. 13. 08:46","title":"Több ezerbe fáj a húsvéti ajándékozás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után maga kért segítséget telefonon, de délelőttre belehalt sérüléseibe.","shortLead":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után...","id":"20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c9d8dd-cf93-4e0b-9baf-0a10374cf2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","timestamp":"2019. április. 13. 20:06","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött érsekújvári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy \"új, alkalmas polgármester\" nem rendezi a helyzetet a kerületben. ","shortLead":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg...","id":"20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90486347-8e72-45d4-ac74-2b3b3ebece33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","timestamp":"2019. április. 14. 14:28","title":"Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok száma, de olyanok meg lemaradtak, ahol szemmel láthatóan elkelne a támogatás.","shortLead":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok...","id":"20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4559f-c4e8-426b-8955-49ff6c7f003a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","timestamp":"2019. április. 13. 08:23","title":"Ellentmondásos a falusi CSOK-lista: Tihany bekerült, Újdombrád kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Piacra ment a Fidesz politikusa, hogy seprűt vegyen édesanyjának. ","shortLead":"Piacra ment a Fidesz politikusa, hogy seprűt vegyen édesanyjának. ","id":"20190413_Ilyen_pozituraban_se_surun_latni_Lazar_Janost__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3768b4-ff29-4639-8e0c-f5094b9d29d0","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Ilyen_pozituraban_se_surun_latni_Lazar_Janost__fotok","timestamp":"2019. április. 13. 08:41","title":"Ilyen pozitúrában se sűrűn látni Lázár Jánost - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy április 15-től újabb hat halfaj fogási tilalmi ideje kezdődik el. A garda, a domolykó a paduc, a szilvaorrú keszeg, a jászkeszeg, valamint a márna fogására vonatkozó korlátozás jövő hétfőtől május 31-ig tart. ","shortLead":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy április 15-től újabb hat...","id":"20190414_Holnaptol_ivas_a_naszidoszak_miatt_ezeket_a_halakat_tilos_kifogni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137fafd0-5ba7-44aa-b424-3dba5c67b2a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Holnaptol_ivas_a_naszidoszak_miatt_ezeket_a_halakat_tilos_kifogni","timestamp":"2019. április. 14. 15:13","title":"Holnaptól ívás: a nászidőszak miatt ezeket a halakat tilos kifogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]