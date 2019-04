Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8143b5ad-a8a5-4106-aa70-a3e58557bfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","timestamp":"2019. április. 15. 10:25","title":"Videókat is közzétett a rendőrség a Fészek-beli razziáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","shortLead":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","id":"20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e06db-ecaf-4eb2-a067-7692ae686e95","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","timestamp":"2019. április. 15. 12:19","title":"Magyarok is indulnak a 300 kilométeres sarkvidéki kutyaszános túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.","shortLead":"Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.","id":"20190415_dakar_rali_tereprali_autosport_szaud_arabia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20ee7e-f448-49e3-b909-4fe02e126f5c","keywords":null,"link":"/sport/20190415_dakar_rali_tereprali_autosport_szaud_arabia","timestamp":"2019. április. 15. 16:11","title":"Elköltözik Dél-Amerikából a Dakar-rali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","shortLead":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","id":"20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69508865-55e7-40ce-b6de-7e669cf8b2e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","timestamp":"2019. április. 15. 14:17","title":"Gondok vannak az MKB-nál, nagyon belassultak a rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülésen gyerekek utaztak, de szerencsére nem történt tragédia. ","shortLead":"A hátsó ülésen gyerekek utaztak, de szerencsére nem történt tragédia. ","id":"20190415_Haromkilos_kodarab_zuzta_be_egy_fiatal_lany_autojanak_szelvedojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5cc7be-6c59-4b83-8482-75316bb579f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Haromkilos_kodarab_zuzta_be_egy_fiatal_lany_autojanak_szelvedojet","timestamp":"2019. április. 15. 07:57","title":"Háromkilós kődarab zúzta be egy fiatal lány autójának szélvédőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly gyűjtemény volt, komoly kárpótlást vár érte.","shortLead":"Komoly gyűjtemény volt, komoly kárpótlást vár érte.","id":"20190415_Beperelte_a_szuleit_egy_amerikai_ferfi_mert_eladtak_a_pornogyujtemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86816e4-1b2d-41b0-a601-2d0cdf68efd0","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Beperelte_a_szuleit_egy_amerikai_ferfi_mert_eladtak_a_pornogyujtemenyet","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Beperelte a szüleit egy amerikai férfi, mert eladták a pornógyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője, aki 82 évesen halt meg vasárnap.\r

\r

","shortLead":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője...","id":"20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7d3a54-9daa-4a79-9631-83ea3c5b5663","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","timestamp":"2019. április. 15. 05:28","title":"Meghalt a Bergman-filmek ikonikus arca, Bibi Andersson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]