[{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. ","shortLead":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak...","id":"20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7693a70f-d6b0-457a-be77-ca6a85e0093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","timestamp":"2019. április. 16. 15:02","title":"Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A francia TGV a minta, amelyet követni fognak.","shortLead":"A francia TGV a minta, amelyet követni fognak.","id":"20190417_nagysebessegu_vasut_szuperexpressz_tgv_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8504611-65d8-43cf-bb0d-cee61bb2e4e1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190417_nagysebessegu_vasut_szuperexpressz_tgv_csehorszag","timestamp":"2019. április. 17. 10:21","title":"Belevágnak a csehek, nekik is lesz szuperexpresszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c47b26-3360-44b5-a9fd-9b9214c1fe9b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajba került a Facebook, mert sokan a számlájára írják az illiberális erők felemelkedését. Bár a szemrehányás túlzó, Magyarországon tetten érhető a választók masszív befolyásolása az internetes óriás felületén. A kormánynak kedves médiatermékek szinte szőnyegbombázást hajtottak végre a 2018-as választások előtti pár hétben. A nemzetközi támadások miatt a Facebook irányváltást ígér, változtat működésén, és megszűri az EP-választás előtt a politikai tárgyú hirdetéseket. Nagyobb tétje lehet ennek, mint sejtenénk.","shortLead":"Bajba került a Facebook, mert sokan a számlájára írják az illiberális erők felemelkedését. Bár a szemrehányás túlzó...","id":"20190416_EP_valasztasok_Fidesz_Orban_Viktor_Facebook_KESMA_Szazadveg_manipulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c47b26-3360-44b5-a9fd-9b9214c1fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003a835-e31a-4cd6-8cba-b9a194456a07","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EP_valasztasok_Fidesz_Orban_Viktor_Facebook_KESMA_Szazadveg_manipulacio","timestamp":"2019. április. 16. 11:15","title":"A Fidesz gyilkos kampánygépet csinált a Facebookból, és most retteg, hogy elveszíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec28592c-34fd-4fbf-99f3-7cf77d79d15b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragikus baleset a Tatai utca Zsinór utca és Fáy utca közötti szakaszán történt a XIII. kerületben. ","shortLead":"A tragikus baleset a Tatai utca Zsinór utca és Fáy utca közötti szakaszán történt a XIII. kerületben. ","id":"20190416_Fanak_csapodott_autojaval_es_azonnal_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec28592c-34fd-4fbf-99f3-7cf77d79d15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414465f7-0aef-44e3-8d43-754891d78fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Fanak_csapodott_autojaval_es_azonnal_meghalt","timestamp":"2019. április. 16. 07:58","title":"Fának csapódott autójával és azonnal meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bcb6d5-80f2-4143-bc65-675d39c44a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a párizsi főszékesegyház menthetetlen legyen.","shortLead":"Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a párizsi főszékesegyház menthetetlen legyen.","id":"20190417_Tizenot_percre_volt_a_teljes_pusztulastol_a_NotreDame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8bcb6d5-80f2-4143-bc65-675d39c44a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b0a55-8a4d-4b09-b546-11d5218c7d36","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Tizenot_percre_volt_a_teljes_pusztulastol_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 09:35","title":"Tizenöt percre volt a teljes pusztulástól a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","shortLead":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","id":"20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e96af0-3e6e-4b28-8c50-8f0bfeb77761","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Ennek a rendőrségi helyszínrajznak nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csak úgy tudják egyre több kórházban fenntartani a műtőket, hogy munkaerő-közvetítő cég küld oda dolgozókat.","shortLead":"Csak úgy tudják egyre több kórházban fenntartani a műtőket, hogy munkaerő-közvetítő cég küld oda dolgozókat.","id":"20190416_Bernovereket_es_bermutosoket_visznek_a_korhazakba_de_igy_sincs_eleg_apolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618a1954-4754-407e-92c5-690aae1de493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Bernovereket_es_bermutosoket_visznek_a_korhazakba_de_igy_sincs_eleg_apolo","timestamp":"2019. április. 16. 06:04","title":"Bérnővéreket és bérműtősöket visznek a kórházakba, de így sincs elég ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Időben szólunk. ","shortLead":"Időben szólunk. ","id":"20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b20497-e0aa-4fc0-bbb6-a3202abf0760","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","timestamp":"2019. április. 17. 06:23","title":"Jön a húsvét, majdnem minden máshogy jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]