[{"available":true,"c_guid":"1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupciógyanú miatt akarták letartóztatni Alan Garcíát, de amikor kiérkeztek a házához a rendőrök, lelőtte magát. A kórházba szállítása után halt meg.","shortLead":"Korrupciógyanú miatt akarták letartóztatni Alan Garcíát, de amikor kiérkeztek a házához a rendőrök, lelőtte magát...","id":"20190417_Meghalt_a_volt_perui_elnok_aki_lelotte_magat_a_letartoztatasakor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0130cf6-3e99-48bd-b616-c479d3c52d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Meghalt_a_volt_perui_elnok_aki_lelotte_magat_a_letartoztatasakor","timestamp":"2019. április. 17. 17:59","title":"Meghalt a volt perui elnök, aki lelőtte magát a letartóztatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC labdarúgóklub magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy következőleg már nem vele kezdenek bele a felkészülésbe. ","shortLead":"A Hertha BSC labdarúgóklub magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy következőleg már nem vele...","id":"20190417_dardai_pal_hertha_bsc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a40476-3c3b-4e87-a44e-e03e5675bfa1","keywords":null,"link":"/sport/20190417_dardai_pal_hertha_bsc","timestamp":"2019. április. 17. 10:20","title":"Dárdai: Elfáradtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jó néhány szám – úszásban mindegyik, néhány atlétikai verseny, illetve a kosárlabda és a strandröplabda – döntői helyi idő szerint délelőtt lesznek, vagy délelőtt kezdődnek a jövő nyári tokiói olimpián.","shortLead":"Jó néhány szám – úszásban mindegyik, néhány atlétikai verseny, illetve a kosárlabda és a strandröplabda – döntői helyi...","id":"20190416_tokio_nyari_olimpia_sportolo_dontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d0db6d-05f4-4fe6-86dd-516edf666e55","keywords":null,"link":"/sport/20190416_tokio_nyari_olimpia_sportolo_dontok","timestamp":"2019. április. 16. 16:17","title":"Jól megbonyolítják az olimpikonok napirendjét Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","shortLead":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","id":"20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa824ea-ceee-4eef-b2b1-23cb9a527685","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","timestamp":"2019. április. 18. 08:33","title":"Két drón is besegített a Notre-Dame oltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt remélik, olyan helyekre kerülnek az intézetisek, ahol jobban tudják szolgálni fejlődésüket, szeretnék, ha egy részük nevelőszülőkhöz menne. Az új otthonok közül azonban egynek még el sem kezdték az építését, és a nevelőszülőkhöz kivezénylés sincs még megszervezve.","shortLead":"Azt remélik, olyan helyekre kerülnek az intézetisek, ahol jobban tudják szolgálni fejlődésüket, szeretnék, ha...","id":"20190418_Bezar_a_miskolci_gyermekvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35922d76-1e39-4b17-a4aa-0e6e24e8a249","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Bezar_a_miskolci_gyermekvaros","timestamp":"2019. április. 18. 05:22","title":"Bezár a miskolci gyermekváros is, még nem tudni, hova kerülnek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül adtak le.","shortLead":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül...","id":"20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfd8b36-26d4-480b-a98b-e8b3d4b2539d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","timestamp":"2019. április. 16. 19:03","title":"Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","shortLead":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","id":"20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52f0a57-1616-4a5a-9cfc-1148b774c2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","timestamp":"2019. április. 17. 14:06","title":"Olyan családnál járt Orbán, ahol ő figyel a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt, míg júliusban már kikosaraznák a bankok. ","shortLead":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt...","id":"20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff2c907-3b0c-49ac-b767-6d7d732848df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","timestamp":"2019. április. 17. 14:10","title":"Mi az a JTM? Ami miatt júliustól kisebb hitelt vehet fel a mostani fizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]