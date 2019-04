Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932e9690-a774-4251-a614-0c1598aee2fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Megyeri híd felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A Megyeri híd felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190430_Negy_auto_utkozott_az_M0son_Fotnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932e9690-a774-4251-a614-0c1598aee2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adc56ec-2b03-4529-a15f-b3eeed491c36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Negy_auto_utkozott_az_M0son_Fotnal","timestamp":"2019. április. 30. 16:03","title":"Négy autó ütközött az M0-son Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3359f489-9ea4-4a5d-a5b0-07e955ef1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.","shortLead":"A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.","id":"20190430_energizer_indiegogo_energizer_p18k_pop_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3359f489-9ea4-4a5d-a5b0-07e955ef1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd6f47d-4588-4b63-a937-6d903094d9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_energizer_indiegogo_energizer_p18k_pop_okostelefon","timestamp":"2019. április. 30. 11:33","title":"Csúfos kudarc lett az Energizer 18 000 mAh-s akkumulátorral felszerelt okostelefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef90a0d-7854-42c9-802a-3b4c37314947","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A 888, a Pesti Srácok, a Hír TV, a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, az ATV.hu, a Nyugati Fény szerkesztőinek őszinte nagyrabecsüléssel.","shortLead":"A 888, a Pesti Srácok, a Hír TV, a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, az ATV.hu, a Nyugati Fény szerkesztőinek...","id":"20190430_TGM_Utoirat_Bangonehoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef90a0d-7854-42c9-802a-3b4c37314947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df091d4-85a4-4401-92ae-6e289b85d07b","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_TGM_Utoirat_Bangonehoz","timestamp":"2019. április. 30. 13:20","title":"TGM: Utóirat Bangónéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6602f-24f7-472b-8b13-6b6a8d29f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a világsztár ellopta Bűbáj és csáberő című dalát. ","shortLead":"Szerinte a világsztár ellopta Bűbáj és csáberő című dalát. ","id":"20190430_Enrique_Iglesias_Jolly_plagium_lopas_Mokka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6602f-24f7-472b-8b13-6b6a8d29f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd700cc-6232-43cd-a85f-30a2fc8e0948","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Enrique_Iglesias_Jolly_plagium_lopas_Mokka","timestamp":"2019. április. 30. 12:19","title":"Plágiummal vádolja Enrique Iglesiast a magyar énekes, Jolly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert szerint csak egy félreértés volt szó, és tagadják, hogy leköpték volna a nőt. ","shortLead":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert...","id":"20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ed4f6-8eae-4567-8bd4-64a086007168","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","timestamp":"2019. április. 29. 09:39","title":"Egy amerikai DJ szerint inzultálták a Szimpla Kert kidobói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adminisztrációt, értékesítést, nehéz fizikai munkát is lehetne automatizálni. A vállalkozók mégsem teszik.","shortLead":"Adminisztrációt, értékesítést, nehéz fizikai munkát is lehetne automatizálni. A vállalkozók mégsem teszik.","id":"20190429_Cegenkent_legalabb_egy_ember_helyett_mar_dolgozhatnanak_gepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d143cbd-bc95-4de9-adb3-5773cdee54c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Cegenkent_legalabb_egy_ember_helyett_mar_dolgozhatnanak_gepek","timestamp":"2019. április. 29. 12:36","title":"Cégenként legalább egy ember helyett már dolgozhatnának gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének kormánypárti többsége, hogy egyáltalán napirendre vegyék a józsefvárosi óvodákban törvénytelenül zajló fideszes aláírásgyűjtést kivizsgáló bizottság ötletét. A polgármester, Sára Botond azzal indokolta, hogy nem támogatják a kérdés tisztázását, hogy ő már levont minden következtetést. Arra is utalt, hogy voltak szankciók, de nem derült ki, mégis kiket büntetett a saját pártját érintő, törvénytelen politikai kampány miatt.","shortLead":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi...","id":"20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a2a42-c3b4-4428-a681-8dd8810b8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","timestamp":"2019. április. 30. 10:30","title":"Lazán elgáncsolta a Fidesz az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Brüsszel – és benne Navracsics Tibor uniós biztos – szavazásra és közéleti aktivitásra próbálja bírni a fiatalokat. Megnéztük, milyen hatásfokkal. ","shortLead":"Brüsszel – és benne Navracsics Tibor uniós biztos – szavazásra és közéleti aktivitásra próbálja bírni a fiatalokat...","id":"20190430_Navracsics_Tibor_Europai_Ifjusagi_Het_Europai_Unio_fiatalok_a_politikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9740659-178b-44eb-aab3-6a7c1f872624","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Navracsics_Tibor_Europai_Ifjusagi_Het_Europai_Unio_fiatalok_a_politikaban","timestamp":"2019. április. 30. 17:38","title":"Navracsics Tibor: Nem függhet ideológiától a fiatalok politikai szerepvállalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]