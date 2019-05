Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","shortLead":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","id":"20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5f732-690a-46d3-8534-f7360ed9dae2","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","timestamp":"2019. május. 03. 19:05","title":"Egyre szorosabb a verseny Európában: jönnek fel a szocdemek, a Néppárt gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli férfi életét vesztette vasárnapra virradóra, miután a Gázai övezetből rakétát lőttek ki Askelón városára - jelentette be a helyi rendőrség.","shortLead":"Egy izraeli férfi életét vesztette vasárnapra virradóra, miután a Gázai övezetből rakétát lőttek ki Askelón városára...","id":"20190505_Gazai_ovezetbol_kilott_raketa_vegzett_egy_izraeli_ferfivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ed3538-c492-4881-93f6-bdad820652be","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Gazai_ovezetbol_kilott_raketa_vegzett_egy_izraeli_ferfivel","timestamp":"2019. május. 05. 08:00","title":"Gázai övezetből kilőtt rakéta végzett egy izraeli férfivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbbc97-0ace-4093-a725-1a4fbd7621ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ukrán cég online videojátékában igazi robotokat lehet irányítani egy makettben, nem pedig virtuális járműveket virtuális környezetben. Egyórányi játék ára 2500 forint.","shortLead":"Egy ukrán cég online videojátékában igazi robotokat lehet irányítani egy makettben, nem pedig virtuális járműveket...","id":"20190504_Ket_mozijegy_araert_barki_vezethet_igazi_tankot_a_csernobili_szellemvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbbc97-0ace-4093-a725-1a4fbd7621ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c0200-488a-464d-8e4c-5cbe3e682847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_Ket_mozijegy_araert_barki_vezethet_igazi_tankot_a_csernobili_szellemvarosban","timestamp":"2019. május. 04. 17:56","title":"Két mozijegy áráért bárki vezethet tankot a csernobili szellemvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak megoldható a közúti vezetése. ","shortLead":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak...","id":"20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af8f16-e178-4b6d-9d05-d7feb7d1c15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","timestamp":"2019. május. 04. 06:41","title":"Nem is lehetne rendszáma, mégis utcára vihetjük ezt az eladó hibrid sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar kormány is ezt teszi, egy magyar állami pénzből alapított amerikai cégen keresztül.","shortLead":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar...","id":"20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b3e80-4e6b-4412-bd27-83d9d4b62f88","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:50","title":"Ugyanazt az amerikai szervezetet támogatja Soros György és a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen megsebesültek. ","shortLead":"Többen megsebesültek. ","id":"20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54c4bc0-e97a-4486-a856-81cdccf2d9b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","timestamp":"2019. május. 04. 19:38","title":"Több száz rakétával támadta Izraelt a palesztin hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys Targaryen kormányzott jobban? Egy új kötet a sci-fi és kalandfilmek politikáját elemzi, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, ahol vendégünkkel kitárgyaljuk a témát.","shortLead":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys...","id":"20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f7931a-cfb0-4c80-99c2-3c0975daf95d","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","timestamp":"2019. május. 04. 12:30","title":"Fülke: Daenerys Targaryent többen ismerik, mint Mátyás királyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"A német köztévé szatirikus hírműsora ismét Orbán Viktorral foglalkozott. Ez alkalommal nem közszereplő vejét ismerhette meg jobban a német nagyérdemű.","shortLead":"A német köztévé szatirikus hírműsora ismét Orbán Viktorral foglalkozott. Ez alkalommal nem közszereplő vejét ismerhette...","id":"20190504_A_nemet_teveben_Fules_Gulyasnak_neveztek_Orbant_es_kinevettek_a_vejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da4cc4b-357d-4545-8923-b76aece49078","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_A_nemet_teveben_Fules_Gulyasnak_neveztek_Orbant_es_kinevettek_a_vejet","timestamp":"2019. május. 04. 08:11","title":"A német tévében Füles Gulyásnak nevezték Orbánt, és kinevették a vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]