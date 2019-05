Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat reggel óta több, mint négyszázötven rakétát lőttek a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli hadsereg eddig a hétvégén 220 célpontot támadott a palesztin területen.","shortLead":"Szombat reggel óta több, mint négyszázötven rakétát lőttek a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli hadsereg...","id":"20190505_Fokozodik_a_harc_a_Gazai_ovezet_es_Izrael_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b07418-cc4e-4ec3-825e-43ee1aac6679","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Fokozodik_a_harc_a_Gazai_ovezet_es_Izrael_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 12:55","title":"Fokozódik a harc a Gázai övezet és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. ","shortLead":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. ","id":"20190506_Megrotta_a_GVH_az_egyik_legnagyobb_ingatlanhirdeto_portalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf147d2-ef2d-4ac2-b1e5-97f7f57497fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Megrotta_a_GVH_az_egyik_legnagyobb_ingatlanhirdeto_portalt","timestamp":"2019. május. 06. 14:03","title":"Megrótta a GVH az egyik legnagyobb ingatlanhirdető portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult, ahol még bevásárolni is egyedül járhatott.","shortLead":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult...","id":"201918_naruhito_japan_uj_csaszara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4fd26e-d7f8-47ab-9e5e-5fc39e52341c","keywords":null,"link":"/vilag/201918_naruhito_japan_uj_csaszara","timestamp":"2019. május. 05. 15:00","title":"Hétköznapi életre vágyik az új japán császár, de már soha nem lesz szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","shortLead":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","id":"20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cf8e3e-376e-4e05-b82b-a9394e1d093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","timestamp":"2019. május. 06. 06:37","title":"41 halálos áldozata van a moszkvai repülőbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56","c_author":"Morvay Péter","category":"vilag","description":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak köszönhetően, jó a viszonyuk a németekkel. A szlovákok jelentős része pedig semmilyen közösséget nem vállal a Tiso-féle fasiszta bábállammal.","shortLead":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak...","id":"201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4033e4e-5c90-4713-b3a6-cfd864a63bb2","keywords":null,"link":"/vilag/201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","timestamp":"2019. május. 05. 13:00","title":"A cseh történelem legsötétebb és a szlovák legszégyenteljesebb korszaka kezdődött 80 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","shortLead":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","id":"20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbd200-becc-4150-ad5c-ff3aee1a2686","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Szalah nem lesz ott a Barca elleni visszavágón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel jövőre lép az ötvenedik évébe, már nem akar fitneszprezenterként turnézni, tavaly visszavonult. A hétvégén azonban egy nagy fitnesz expón tartott még egy aerobik edzést - űrhajós diétával készült rá. ","shortLead":"Mivel jövőre lép az ötvenedik évébe, már nem akar fitneszprezenterként turnézni, tavaly visszavonult. A hétvégén...","id":"20190506_Schobert_Norbert_visszatert_egy_nagy_kozos_ugralas_erejeig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bcd98c-345e-49f9-94fb-d0e576f56a5a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Schobert_Norbert_visszatert_egy_nagy_kozos_ugralas_erejeig","timestamp":"2019. május. 06. 11:25","title":"Schobert Norbert visszatért egy nagy, közös ugrálás erejéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot légitársaság Superjet gépe, majd amikor másodszor is földet ér, azonnal kigyullad a gép törzsének hátsó része. ","shortLead":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot...","id":"20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ddd562-3b42-47a9-9fb7-e483d012acee","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","timestamp":"2019. május. 05. 23:10","title":"Visszapattant a földről a szerencsétlenül járt orosz repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]