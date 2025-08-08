Megjelentek a végrehajtók a csütörtökön meghalt Szamos Miklós egy másik cukrászdájánál is

A Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájánál, a Koronánál is végrehajtók jelentek meg péntek reggel hét órakor a Budai Várban, írja a 24.hu.

A Dísz téren mécsesekkel emlékeztek a csütörtökön elhunyt Szamos Miklósra, de a cukrászda előtt készült Orbán-fényképet is kiragasztották tiltakozáskép, „bravó” felirattal. A lap tudosítása szerint a végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte a helyszínhez, őket egy férfi sütivel kínálta.

Nem sokkal kilenc óra előtt az épület előtt álló dolgozókkal bepakoltatták a teraszról az asztalokat és a napernyőket, majd miután ezzel végeztek, a rendőrök lehúzták a bejárati ajtónál a redőnyt.

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán birtokba vette a Budavári Önkormányzat a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. A történelmi cukrászda másfél évtizedes jogi vitát követően került az önkormányzat kezére. A konfliktust a bérleti díj nagysága indította, az I. kerület szerint ugyanis a Ruszwurm jelentősen a piaci ár alatt bérelhette a helyiséget. Amikor az önkormányzat emelni akart a díjon, azt a cukrászda nem fogadta el. A Kúria végül a kerületnek adott igazat.