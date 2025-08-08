Azahriah megunta a NER-rel kardozást, az októberi koncertjéig visszavonul a nyilvánosságtól

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, a különböző kormánypárti megmondóemberek után a Bors is nekiment a fideszes szavazókat „véglényező” Azahriah-nak. A médium a fiatal énekes ápolatlan külsejét kritizálta, mire Azahriah a következő, kormányváltást kilátásba helyező válasszal szúrt vissza: „Nekem lesz még lehetőségem elég hajszérumot, parfümöt és borotvát használni bármikor, de ti jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt.”

Nem sokkal később Azahriah saját Instagram-oldalán, 24 óra elteltével eltűnő sztoriban a következő szavakkal reagált a kormánypárti média támadásaira:

„Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot” – írta az énekes.

Az előadó 2024 októberében jelentette be, hogy egy időre visszavonul. „Itt az ideje megpihenni, sok dolgot helyre tenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni” – indokolta meg a döntését, és a rajongóknak megígérte, ha majd visszatér, az biztosan nagyobb lesz, mint bármi eddig. Visszatérő koncertjét október 17-én az MVM Dome-ban adja majd.