Megszólalt a Magyar Bankszövetség is a bankkártyás tranzakcióikkal kapcsolatos dupla terhelések ügyében

Vámháború: Hol tartunk most? Mire kell készülniük a vállalatoknak?
Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között július 27-én megállapodás született egy átfogó vámegyezményről.
Összefoglaló a kedvezményes konstrukciók feltételeiről: mire, milyen feltételekkel lehet igényelni ilyen forrást?
A képzések támogatása segíti az alkalmazkodóképességet és termelékenység javítását - a vállalkozások széles köre számára érhető el ehhez pályázati forrás.
Az üzlet értéke mellett az adásvétel adózási következményeit is érdemes számba venni, legyenek a szereplők cégek vagy akár magánszemélyek.
A kérdés nem az, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor, Tisza vagy Fidesz. A szó szerint életbe vágó kérdés az, feltartóztatható-e az utcai erőszak.
Szakértőkkel próbáltuk megfejteni az imádott lény varázsát.