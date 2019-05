Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung megtalálhatta a hibát, ami miatt a Galaxy Fold készülékek egy nap használat után tönkrementek. A cég hamarosan bejelenti, mikor lesz elérhető az összehajtható okostelefon.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung megtalálhatta a hibát, ami miatt a Galaxy Fold készülékek egy nap használat után...","id":"20190509_samsung_osszehajthato_okostelefon_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59ae40-8c43-430a-a9f3-d54a63ef64a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_osszehajthato_okostelefon_galaxy_fold","timestamp":"2019. május. 09. 11:03","title":"Váratlan fordulat: a Samsung pénteken jelenti be, mikor lesz elérhető a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar miniszterelnöktől akarnánk megtudni, pontosan mi is, nem járnánk túl jól.","shortLead":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar...","id":"20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398ba7a-42e2-4b4b-b230-e727bf958609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. május. 09. 13:17","title":"Orbán Viktor Nagyszebenben: Messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent egy szakember, aki tartozásra hivatkozva lekapcsolta az áramot.\r

","shortLead":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent...","id":"20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f776b247-70e4-46b3-b2a9-9f0c74a1a532","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","timestamp":"2019. május. 10. 08:39","title":"Kikapcsolták az áramot Vasvári Vivienéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénz nélkül próbált a két vádlott hazajönni Csehországból, amikor pedig leszállították őket a vonatról, egy taxisofőrt próbáltak megölni, hogy elvihessenek mindent az autóból.","shortLead":"Pénz nélkül próbált a két vádlott hazajönni Csehországból, amikor pedig leszállították őket a vonatról, egy taxisofőrt...","id":"20190509_Eliteltek_a_ket_ferfit_akik_meg_akartak_olni_egy_taxisofort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbddfe-ccf8-47ec-bf6c-bb599d3318b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Eliteltek_a_ket_ferfit_akik_meg_akartak_olni_egy_taxisofort","timestamp":"2019. május. 09. 15:44","title":"Elítélték a két férfit, akik meg akartak ölni egy taxisofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. 