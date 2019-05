Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","shortLead":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","id":"20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905fc0eb-fc57-476d-846d-ace9d4f0e754","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","timestamp":"2019. május. 11. 19:26","title":"Jobb, ha vasárnap nem forszírozza az autózást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbe3481-8774-41a2-82c2-25891661e318","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A kérdésre Lepsényi Mária, az Adózóna.hu adószakértője válaszolt.","shortLead":"A kérdésre Lepsényi Mária, az Adózóna.hu adószakértője válaszolt.","id":"20190511_Hogyan_szamolhatja_el_az_egyeni_vallalkozo_az_autokoltseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bbe3481-8774-41a2-82c2-25891661e318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fed5970-3082-4454-acf8-6158b1a651f3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190511_Hogyan_szamolhatja_el_az_egyeni_vallalkozo_az_autokoltseget","timestamp":"2019. május. 11. 08:01","title":"Hogyan számolhatja el az egyéni vállalkozó az autóköltséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esernyőket a táskákba. Vagy azok környékére. Förtelmes időszak jön. ","shortLead":"Esernyőket a táskákba. Vagy azok környékére. Förtelmes időszak jön. ","id":"20190511_Megint_jon_az_esos_ido_es_ugy_fest_egy_egesz_hetig_tart_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6c94c6-5b52-4ce0-a4ce-7fb772dabfab","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Megint_jon_az_esos_ido_es_ugy_fest_egy_egesz_hetig_tart_majd","timestamp":"2019. május. 11. 14:57","title":"Megint jön az esős idő, és úgy fest, egy egész hétig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szerint homlokegyenest mást kommunikál a Fidesz, mint ami valójában igaz a babaváró hitelprogrammal kapcsolatban. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint homlokegyenest mást kommunikál a Fidesz, mint ami valójában igaz a babaváró...","id":"20190512_Brusszel_kozlemenyt_adott_ki_hogy_hazudik_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddbec3b-7156-4889-a431-b0a0890c4c54","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Brusszel_kozlemenyt_adott_ki_hogy_hazudik_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 12. 08:17","title":"Brüsszel közleményt adott ki, hogy hazudik a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c470bb7-498c-43a4-aafe-3cc15a25040a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Két olyan apró készüléket fogtunk vallatóra, amelyek okos arcápolást ígérnek – jelentsen ez bármit –, és mivel nagyon kicsik, akár az edzőterembe is magunkkal tudjuk vinni őket. A kérdés már csak az: vannak olyan okosak, mint amit az áruk indokol?","shortLead":"Két olyan apró készüléket fogtunk vallatóra, amelyek okos arcápolást ígérnek – jelentsen ez bármit –, és mivel nagyon...","id":"20190511_foreo_luna_fofo_ufo_teszt_okos_arcapolas_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c470bb7-498c-43a4-aafe-3cc15a25040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64521d98-f8c5-4125-9846-078710385ea1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_foreo_luna_fofo_ufo_teszt_okos_arcapolas_velemeny","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Lemondhatja-e a kozmetikust, aki bevásárol az okos arcápoló kütyükből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos budapesti panellakás 28,2 millió forintba, egy téglaépítésű lakás 42,5 millióba került márciusban. Nagyon nem mindegy azonban, hogy ezt az összeget milyen támogatásokkal lehet előteremteni. Végigszámoltuk a lehetőségeket.","shortLead":"Egy átlagos budapesti panellakás 28,2 millió forintba, egy téglaépítésű lakás 42,5 millióba került márciusban. Nagyon...","id":"20190511_Elveszett_a_csok_es_a_tobbi_kedvezmeny_szamrengetegeben_Itt_egy_gyakorlatias_utmutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa902078-3103-48c0-801b-01b527724b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elveszett_a_csok_es_a_tobbi_kedvezmeny_szamrengetegeben_Itt_egy_gyakorlatias_utmutato","timestamp":"2019. május. 11. 06:44","title":"Elveszett a csok és a többi kedvezmény számrengetegében? Íme, a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]