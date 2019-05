Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","shortLead":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","id":"20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad689fc-06a0-469d-ba51-4b9c62dec0db","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","timestamp":"2019. május. 18. 19:51","title":"Félóra alatt kivégezte a Lyon a Barcelonát a női BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbbc7-b8b4-40e5-8fa0-4fcb3e651aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","id":"20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee842-4df8-40d8-8739-092da5613b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2019. május. 19. 17:59","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepli évfordulóját Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságpárti belügyminiszter hivatalban maradjon, ha nem, akkor inkább kilépnek. ","shortLead":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságpárti belügyminiszter hivatalban maradjon, ha nem, akkor inkább kilépnek. ","id":"20190520_Stracheugy_A_Szabadsagpart_belengette_hogy_kilep_a_kormanykoaliciobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c8281-7778-4c80-b019-84109803392a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Stracheugy_A_Szabadsagpart_belengette_hogy_kilep_a_kormanykoaliciobol","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Strache-ügy: A Szabadságpárt belengette, hogy kilép a kormánykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","shortLead":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","id":"20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cd9889-5c8f-4ed3-8f1d-ed6eb9abf702","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","timestamp":"2019. május. 19. 14:17","title":"Petícióban tiltakoztak ellene, mégis életműdíjat kap Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Norvégia addig nem hajlandó fegyvereket eladni Magyarországnak, amíg hazánk nem enged a Norvég Alap mintegy 70 milliárd forintos támogatásának elosztásáról.","shortLead":"Norvégia addig nem hajlandó fegyvereket eladni Magyarországnak, amíg hazánk nem enged a Norvég Alap mintegy 70 milliárd...","id":"20190520_Nepszava_A_amerikai_raketavasarlast_is_veszelyezteti_Budapest_es_Oslo_vitaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7571bd-87d9-4659-9908-ff884958efd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nepszava_A_amerikai_raketavasarlast_is_veszelyezteti_Budapest_es_Oslo_vitaja","timestamp":"2019. május. 20. 07:59","title":"Népszava: A amerikai rakétavásárlást is veszélyezteti Budapest és Oslo vitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábbi \"homofób és nőgyűlölő\" kijelentései miatt petícióban tiltakoztak aktivisták Alain Delon életműdíja ellen. A francia színész végül átvehette az elismerést a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.","shortLead":"Korábbi \"homofób és nőgyűlölő\" kijelentései miatt petícióban tiltakoztak aktivisták Alain Delon életműdíja ellen...","id":"20190520_Konnyeivel_kuszkodott_Alain_Delon_amikor_a_tiltakozasok_ellenere_megkapta_az_eletmudijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc493be-d5cd-4a0b-80dc-45dd0a611539","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Konnyeivel_kuszkodott_Alain_Delon_amikor_a_tiltakozasok_ellenere_megkapta_az_eletmudijat","timestamp":"2019. május. 20. 14:27","title":"Könnyeivel küszködött Alain Delon, amikor a tiltakozások ellenére megkapta az életműdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]