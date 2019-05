Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem történelme legalább százötvenezer éves, a készpénz viszont kevesebb mint háromezer éve létezik. Drága, mocskos és idejétmúlt. Itt az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk – írta a Portfolio.hu-n megjelent cikkében Kóka János volt gazdasági miniszter abból az alkalomból, hogy felszólal a Portfólió \"Financial IT and Disruptive Technologies\" konferenciáján.","shortLead":"A kereskedelem történelme legalább százötvenezer éves, a készpénz viszont kevesebb mint háromezer éve létezik. Drága...","id":"20190527_Emlekszik_meg_Koka_Janosra_A_draga_mocskos_es_idejetmult_keszpenzrol_ertekezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd368c-ae49-400c-bb2a-f2701d2a26a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Emlekszik_meg_Koka_Janosra_A_draga_mocskos_es_idejetmult_keszpenzrol_ertekezik","timestamp":"2019. május. 27. 13:21","title":"Emlékszik még Kóka Jánosra? A drága, mocskos és idejétmúlt készpénzről értekezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","shortLead":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","id":"20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252d3fb0-95a4-4d7a-b1b9-e02045dcc449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 27. 09:45","title":"Elégedettek pénzügyi helyzetükkel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","id":"20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0d8728-ce2c-48a1-809a-cacb397a0972","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Miközben szavazgatunk, több tízmillió értékű marihuánát foglaltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a086b31-dd4f-4b95-883b-4141aa5d6316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 200 méteres hajó kicsit megkergette a közeli strandon lévőket, akkora hullámokat csinált.","shortLead":"A több mint 200 méteres hajó kicsit megkergette a közeli strandon lévőket, akkora hullámokat csinált.","id":"20190527_olasz_hadihajo_trieste_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a086b31-dd4f-4b95-883b-4141aa5d6316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99a3452-de2c-4a52-939d-3e1947c33431","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_olasz_hadihajo_trieste_video","timestamp":"2019. május. 27. 15:20","title":"Olyan jól sikerült egy olasz hadihajó avatása, hogy menekültek a strandolók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második vonal osztályozójának hétfői döntőjében 2-1-re legyőzte a Derby Countyt a Wembley-ben.","shortLead":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második...","id":"20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c10c1-bb80-4ea1-a498-0dada2f705db","keywords":null,"link":"/sport/20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 27. 21:22","title":"Megvan az utolsó feljutó a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget szervezői. Az árusítás május 30-án kezdődik.","shortLead":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget...","id":"20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149de95-4049-4dc5-8b63-05e058ab3daf","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Újra lehet Ed Sheeran-jegyet kapni a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","shortLead":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","id":"20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb449cb-25ac-421c-8fa9-aa52ae8c6f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Hónapokra ugrik a jogosítvány záróvonalon előzésért is, ha épp ott a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]