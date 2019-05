Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második vonal osztályozójának hétfői döntőjében 2-1-re legyőzte a Derby Countyt a Wembley-ben.","shortLead":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második...","id":"20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c10c1-bb80-4ea1-a498-0dada2f705db","keywords":null,"link":"/sport/20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 27. 21:22","title":"Megvan az utolsó feljutó a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. 