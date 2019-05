Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207efbd6-48fc-40ee-b4c4-0d826dc4c3d0","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése címén” – jelentette a rendőrség. Kiderült, a baleset után tíz perccel jelentették csak a hatóságoknak, hogy mi történt a Dunán.","shortLead":"„A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése...","id":"20190530_Buntetoeljarasban_vizsgaljak_a_dunai_hajobaleset_kiepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207efbd6-48fc-40ee-b4c4-0d826dc4c3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b1f947-a397-437a-b7f9-bf1d7ca91229","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Buntetoeljarasban_vizsgaljak_a_dunai_hajobaleset_kiepiteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:32","title":"Büntetőeljárásban vizsgálják a dunai hajóbaleset körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács elnöki pozíciójáról, a kísérletük azonban elbukott.","shortLead":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács...","id":"20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8faa99-9c31-4105-827f-7c210f419e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","timestamp":"2019. május. 31. 16:03","title":"Túlélte Mark Zuckerberg a szavazást, ahol leváltották volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89f458f-605e-4b3d-95e1-db9979bbeeca","c_author":"NIL","category":"sport","description":"Szombat este 21 órakor csap össze a Liverpool FC és a Tottenham Hotspur a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében, Madridban. Nüanszokon elúszó bajnoki cím és a BL-kiesés állandó veszélye jellemezte a döntősök szezonját, de mindkét csapat felkészülten, illetve többé-kevésbé egészségesen várja, hogy a legrangosabb európai kupa sorsa 11 év után újra angol házidöntőben dőljön el.","shortLead":"Szombat este 21 órakor csap össze a Liverpool FC és a Tottenham Hotspur a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében...","id":"20190531_A_Liverpool_hatodszor_vagy_a_Tottenham_eloszor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b89f458f-605e-4b3d-95e1-db9979bbeeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c880b63-ded9-4229-a6d1-7b097156addd","keywords":null,"link":"/sport/20190531_A_Liverpool_hatodszor_vagy_a_Tottenham_eloszor","timestamp":"2019. május. 31. 18:36","title":"A modern foci két óriása csap össze szombaton este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balesetet is szenvedtek az elmúlt években a budapesti hajóbalesetért okolt hajó tulajdonosának, a Viking Cruise-nak a hajói, ezek közül a legsúlyabb két magyar áldozatot követelt.","shortLead":"Több balesetet is szenvedtek az elmúlt években a budapesti hajóbalesetért okolt hajó tulajdonosának, a Viking...","id":"20190531_A_norveg_horrorhajo_es_hid_ala_szorult_magyarok_a_Viking_legsulyosabb_balesetei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123eff3-3490-4aaa-9705-0215c6cb9a2b","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_A_norveg_horrorhajo_es_hid_ala_szorult_magyarok_a_Viking_legsulyosabb_balesetei","timestamp":"2019. május. 31. 15:14","title":"A norvég horrorhajó és híd alá szorult magyarok: a Viking legsúlyosabb balesetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"itthon","description":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","shortLead":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","id":"20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f029e7d-cc5f-4d27-bfd3-d459d81e514c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","timestamp":"2019. május. 30. 10:55","title":"Lendvai Ildikó: Mi legyen veled, MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két hét múlva bevezetik az MKB Bank részvényeit. ","shortLead":"Két hét múlva bevezetik az MKB Bank részvényeit. ","id":"20190530_Tozsdere_megy_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dae81b-ca4a-444f-8eca-6609334f9e44","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Tozsdere_megy_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","timestamp":"2019. május. 30. 11:21","title":"Június 14-től új korszakot nyit a NER-be betagozódó MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év után került le műsorról.","shortLead":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év...","id":"20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983cdc75-f0fe-4f09-81fb-60ba94b5c695","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 30. 09:28","title":"23 év után búcsúzik a Katona előadása, az Elnöknők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]