Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kőbánya—Kispest vasútállomásának utasforgalmi korszerűsítésére hirdetett ismét tervezői közbeszerzést a vasúttársaság. ","shortLead":"Kőbánya—Kispest vasútállomásának utasforgalmi korszerűsítésére hirdetett ismét tervezői közbeszerzést a vasúttársaság. ","id":"20190602_Ismet_attervezhetik_a_Kokiterminalt_ha_sikerul_rendezni_a_tulajdonviszonyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ccb5f3-0460-43be-8984-871fcdad1361","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_Ismet_attervezhetik_a_Kokiterminalt_ha_sikerul_rendezni_a_tulajdonviszonyokat","timestamp":"2019. június. 02. 10:53","title":"Ismét áttervezhetik a Köki-terminált, ha sikerül rendezni a tulajdonviszonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek így is az ugrott be. Ez derül ki a csonkítatlan változatból, amely most újabb premierként, a film digitális felújításának tavalyi bemutatója után kerül a mozikba.","shortLead":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek...","id":"201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a66c05-4242-46cf-9aa8-f3c63d5bce17","keywords":null,"link":"/kultura/201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","timestamp":"2019. június. 01. 20:00","title":"A tanú a példa arra, hogy értelmetlen cenzúrázni egy túl jól sikerült szatírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","shortLead":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","id":"20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca23ec2f-7275-45ea-8b39-8e83f6baa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","timestamp":"2019. június. 01. 15:45","title":"\"Intézményesen megloptak a törvénykezők\" - elszakadt a cérna egy mecénásnál, Polgár Andrásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","shortLead":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","id":"20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766274b-24af-42f0-86a2-7cfa6afacfaf","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","timestamp":"2019. június. 02. 15:29","title":"Galambos Péter aranyérmet nyert a luzerni evezős Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","shortLead":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","id":"20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112446b-7689-4ece-8452-dcff1bff0ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került. Az olimpiai és világbajnok úszónő a testvérével közös Iron Swimben folytatta az üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került...","id":"20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94f50d6-caca-4ffc-80ce-8dd4b6495b41","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","timestamp":"2019. június. 02. 16:19","title":"Veszteséggel indult Hosszú Katinka tavaly alapított cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton vitte el. A párt elnöksége Jakab Pétert jelöli a helyére.","shortLead":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi...","id":"20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb939f86-30a0-404b-bb75-1464d0df0630","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 13:35","title":"Jakab Péter lehet a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van üzlet a magyar fociban, közel négymilliárdos profitot hozott tavaly a Videotonról Mol Vidire átkeresztelt csapat. ","shortLead":"Van üzlet a magyar fociban, közel négymilliárdos profitot hozott tavaly a Videotonról Mol Vidire átkeresztelt csapat. ","id":"20190601_Egy_ev_alatt_15szorosere_nott_a_Fehervar_FC_Kft_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc45d376-6f77-4c42-a1e4-f3f45b7ba28b","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Egy_ev_alatt_15szorosere_nott_a_Fehervar_FC_Kft_nyeresege","timestamp":"2019. június. 01. 08:30","title":"Egy év alatt 15-szörösére nőtt a Fehérvár FC Kft. nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]