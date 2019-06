Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b365a02-3b87-485c-ba74-65fed557e924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190614_Baleset_tortent_az_M1esen_lezartak_a_Budapestrol_kifele_vezeto_szakaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b365a02-3b87-485c-ba74-65fed557e924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c367cc-4421-48bc-9ce7-a7e6ba153427","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Baleset_tortent_az_M1esen_lezartak_a_Budapestrol_kifele_vezeto_szakaszt","timestamp":"2019. június. 14. 15:21","title":"Baleset történt az M1-esen, lezárták a Budapestről kifelé vezető oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet adatbázisába feltöltött új modellszámok.","shortLead":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet...","id":"20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70def4a5-3cad-47e5-9b3e-5d460ea4bc62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","timestamp":"2019. június. 16. 10:03","title":"Nem biztos, hogy jó ötlet most MacBookot venni, újak jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","shortLead":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","id":"20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28492-41eb-433f-a1d1-9fd46afe9ab8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","timestamp":"2019. június. 15. 13:10","title":"Pártoló tagok kaptak rendhagyó tárlatvezetést a HVG címlapkiállításon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","shortLead":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","id":"20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f3ee48-9247-4141-9a0d-71f311f29e93","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","timestamp":"2019. június. 14. 13:40","title":"Emlékmű lehet a Hableány hajóroncsának orrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztika csak néhány éve tesz különbséget ittas és drogos autós között, de láthatóan egyre többször találkoznak bódult sofőrökkel a rendőrök az ellenőrzések során. ","shortLead":"A statisztika csak néhány éve tesz különbséget ittas és drogos autós között, de láthatóan egyre többször találkoznak...","id":"20190616_drogos_bodult_sofor_orfk_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8540e3-b383-4226-b7d9-eeaa112c6e30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_drogos_bodult_sofor_orfk_statisztika","timestamp":"2019. június. 16. 09:21","title":"Nagyon megugrott a bedrogozott sofőrők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felszín egyes régióin kivehető sárga folt valójában konyhasó, vagyis nátrium-klorid, amely a tengervíz sóinak fő összetevője is egyben.","shortLead":"A felszín egyes régióin kivehető sárga folt valójában konyhasó, vagyis nátrium-klorid, amely a tengervíz sóinak fő...","id":"20190614_Konyhaso_lehet_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8b0c-2743-4d2f-907b-13b34ead0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Konyhaso_lehet_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2019. június. 14. 21:26","title":"Konyhasó lehet a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap már mérséklődik kissé a meleg. ","shortLead":"Vasárnap már mérséklődik kissé a meleg. ","id":"20190614_37_fok_lesz_szombaton_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240153a6-2a54-4567-893b-b4cc755fe29d","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_37_fok_lesz_szombaton_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. június. 14. 19:13","title":"37 fok lesz szombaton, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","shortLead":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","id":"20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a3440a-fb07-479b-be2c-e8529c8b66d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","timestamp":"2019. június. 14. 15:39","title":"Karácsony szerint nem is kapott adatigénylést a Fidesztől, pedig ezért perelnék most be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]