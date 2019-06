Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","shortLead":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","id":"20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e072673f-08a9-4dbe-a542-94936bff2735","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","timestamp":"2019. június. 23. 11:30","title":"Szijjártó is megmagyarázta, miért vétózta meg a kormány az uniós klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre az Index.","shortLead":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre...","id":"20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c2216c-edeb-4f19-86cd-328fabbf3c30","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Majdnem száz fesztiválozó rosszul lett egy kút vizétől a Fishing on Orfűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező komponensről. ","shortLead":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező...","id":"20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f981603d-d590-4bba-ac0c-8a6f48c50e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","timestamp":"2019. június. 23. 10:17","title":"Szmog: megbízhatatlanul üzemel a budapesti mérőhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776cecf6-c7d8-4008-81c2-19f5edf7353a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Olyan ez a sportterepjáró, mint egy öltönybe bújt bokszoló. Kipróbáltuk a fizika törvényeit feszegető új X4 M40i-t. ","shortLead":"Olyan ez a sportterepjáró, mint egy öltönybe bújt bokszoló. Kipróbáltuk a fizika törvényeit feszegető új X4 M40i-t. ","id":"20190623_bmw_x4_m40i_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=776cecf6-c7d8-4008-81c2-19f5edf7353a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269470df-749b-4b55-ab97-9b226157bd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_bmw_x4_m40i_teszt_menetproba","timestamp":"2019. június. 23. 10:00","title":"Selymes durvaság: teszten a BMW X4 M40i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tévés úgy kampányol a felvételekkel, hogy a csatorna logója nem látszódik bennük.","shortLead":"Az egykori tévés úgy kampányol a felvételekkel, hogy a csatorna logója nem látszódik bennük.","id":"20190623_Kalman_Olga_engedely_nelkul_hasznalja_az_ATV_felveteleit_a_kampanyahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3bf778-32ac-49f8-95e0-abfa14a05cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kalman_Olga_engedely_nelkul_hasznalja_az_ATV_felveteleit_a_kampanyahoz","timestamp":"2019. június. 23. 15:59","title":"Kálmán Olga engedély nélkül használja az ATV felvételeit a kampányához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f5543c-1bd5-4ce1-9da5-7aed611fa5a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író a 168 Órának adott interjút új regénye apropóján, de közéleti aktualitásokról is beszélt.","shortLead":"Az író a 168 Órának adott interjút új regénye apropóján, de közéleti aktualitásokról is beszélt.","id":"20190622_Peterfy_Gergely_Minden_a_lenyulasrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f5543c-1bd5-4ce1-9da5-7aed611fa5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3b64e-b897-4c1b-bf8c-b4cbbb7a430a","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Peterfy_Gergely_Minden_a_lenyulasrol_szol","timestamp":"2019. június. 22. 15:24","title":"Péterfy Gergely: Minden a lenyúlásról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már a választás sem fenyegeti Orbán hatalmát – mondja Körösényi András politológus, aki a Gyulai Attilával írt, a Hibrid rezsimek című könyvben megjelent tanulmányban új meghatározást ad a rendszer leírására.","shortLead":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már...","id":"201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0fd30-530f-4b98-baa5-3e858e898474","keywords":null,"link":"/itthon/201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","timestamp":"2019. június. 23. 15:00","title":"Orbán Viktor azért rombol, hogy fenntartsa a folyamatos válsághelyzet képzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]