Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették, amikor a jogosult személy elhunyt, s emiatt az özvegyek sokszor jövedelem nélkül maradtak. A német kormány most beleegyezett a kifizetések meghosszabbításába.","shortLead":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették...","id":"20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cc714-ef56-49c0-9506-33c2ecbc5a58","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","timestamp":"2019. július. 02. 11:48","title":"Kiszélesítik Németországban a holokauszt-kárpótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","shortLead":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","id":"20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd232c14-1410-4367-9948-43a3a9dacda6","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","timestamp":"2019. július. 02. 12:35","title":"Szülinapi zsúrt kellett csapni a félméteres kátyúnak, hogy az önkormányzat betömje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem részt a VOLT Fesztiválon, ami az új helyszín hátulütői ellenére is fergeteges élmény volt.","shortLead":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem...","id":"20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb12a03-fc94-4e0b-a239-b4e056d3a66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","timestamp":"2019. július. 01. 17:52","title":"VOLT Fesztivál útikalauz kezdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Q érkezésével nyugdíjazza a Google az Android Beamet, helyette jön a Fast Share.","shortLead":"Az Android Q érkezésével nyugdíjazza a Google az Android Beamet, helyette jön a Fast Share.","id":"20190702_google_fajlok_megosztasa_fast_share_android_q","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e426868-f475-4bb8-a6a4-d9d5dd199a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_google_fajlok_megosztasa_fast_share_android_q","timestamp":"2019. július. 02. 10:33","title":"Jön egy új fájlmegosztó app az Android Q-val, még az iPhone-okkal is működik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","id":"20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7708120-f755-471c-a109-a909309a487b","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","timestamp":"2019. július. 02. 17:58","title":"Hableány-tragédia: a túlélők vallomásaiból újabb részletek derülnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","shortLead":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","id":"20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f0df-32af-4b1b-9ac8-b74e3c399625","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","timestamp":"2019. július. 02. 06:10","title":"Szarinnal fertőzött csomagot küldtek a Facebook kaliforniai irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9e37a-3158-460b-9722-0d18e733f65b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bánhatja, aki lemaradt, a következő csak 2165-ben várható.","shortLead":"Bánhatja, aki lemaradt, a következő csak 2165-ben várható.","id":"20190703_chile_teljes_napfogyatkozas_2019_kepek_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9e37a-3158-460b-9722-0d18e733f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ba4be-053f-439b-bb06-723e79cecf9c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_chile_teljes_napfogyatkozas_2019_kepek_video","timestamp":"2019. július. 03. 05:56","title":"Sok-sok év után ismét teljes napfogyatkozás volt látható Chilében - képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]