Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és az autóst is kimentették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és...","id":"20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a137a6-1d18-41d7-a506-a57776c46292","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. július. 06. 19:02","title":"Autójával együtt a Dunába csúszott egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","shortLead":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","id":"20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe4ae3b-2f11-4871-86a4-7be1da3b1a39","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","timestamp":"2019. július. 06. 19:25","title":"Mit tehet a vállalkozó, ha iparűzésiadó-túlfizetése van, ráadásul elévült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190706_Le_akart_ugrani_a_Margit_hidrol_a_rendorok_huztak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c8f9f6-f1f0-48f6-8598-11844989e82a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Le_akart_ugrani_a_Margit_hidrol_a_rendorok_huztak_vissza","timestamp":"2019. július. 06. 14:49","title":"Le akart ugrani a Margit hídról, a rendőrök húzták vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármesternél betelt a pohár.","shortLead":"A polgármesternél betelt a pohár.","id":"20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba5864-ca07-4181-ae76-c565d6a2fcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","timestamp":"2019. július. 06. 10:10","title":"Csendes forradalom a vörös lámpás negyedben, Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alkalmatlannak, megbízhatatlannak és hozzá nem értőnek is nevezte Donald Trump amerikai elnököt London washingtoni nagykövete, Sir Kim Darroch a brit külügyminisztériumnak küldött titkos diplomáciai jelentéseiben, amelyeket a CNN amerikai hírtelevízió és a Daily Mail című brit lap hozott nyilvánosságra.\r

\r

","shortLead":"Alkalmatlannak, megbízhatatlannak és hozzá nem értőnek is nevezte Donald Trump amerikai elnököt London washingtoni...","id":"20190707_Alkalmatlannak_nevezte_Trumpot_a_washingtoni_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9f1a32-82f7-40ff-a6c8-d50be1c60b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Alkalmatlannak_nevezte_Trumpot_a_washingtoni_brit_nagykovet","timestamp":"2019. július. 07. 08:12","title":"Alkalmatlannak nevezte Trumpot a washingtoni brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca, a Föld legszexibb férfijával forgat klipeket, de ön jó eséllyel még nem hallott róla. Stormzy hátára vette a brit Grime műfaját, közben menővé tette a vallást és a politikai szerepvállalást a modern zenében.","shortLead":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca...","id":"20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df603e-6afe-4b8e-9305-135bcee63493","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","timestamp":"2019. július. 06. 20:00","title":" A brit óriás, aki a nagyszínpadról küldte el a fenébe Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától, a jármű kapitányától és matrózától - írta szombati számában a Magyar Nemzet a szervezőkre hivatkozva, akik a búcsúzni kívánóktól azt kérik, hogy a Margit hídon gyülekezzenek, s virágszirmokkal készüljenek.","shortLead":"Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától...","id":"20190706_Igy_bucsuzhat_el_on_is_a_Hableany_aldozataitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3712ff7e-1799-4294-b46a-8147233f60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Igy_bucsuzhat_el_on_is_a_Hableany_aldozataitol","timestamp":"2019. július. 06. 09:03","title":"Pénteken várják azokat, akik elbúcsúznának a Hableány áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190705_Elvis_el_es_megmondja_mehetsze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b78f7f4-9834-46ed-96d1-7e27171ff126","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Elvis_el_es_megmondja_mehetsze","timestamp":"2019. július. 05. 20:26","title":"Elvis él, és megmondja, mehetsz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]