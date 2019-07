Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa594db-fdfd-4c01-b491-744f5e4c95c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emeletes ágyakat adnak bérbe.","shortLead":"Emeletes ágyakat adnak bérbe.","id":"20190706_Sajatos_megoldast_talalt_egy_ceg_a_lakhatasi_valsag_megoldasara_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa594db-fdfd-4c01-b491-744f5e4c95c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52b76ee-f455-4c6e-a15e-1912539e2fd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sajatos_megoldast_talalt_egy_ceg_a_lakhatasi_valsag_megoldasara_Amerikaban","timestamp":"2019. július. 06. 18:23","title":"Sajátos megoldást talált egy cég a lakhatási válság megoldására Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge Analytica-botrány után.","shortLead":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge...","id":"20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1090214a-7815-4807-a13b-c6835c8a2406","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","timestamp":"2019. július. 08. 10:33","title":"66 milliárd forintnyi büntetést kaphat a British Airways, mert kiszivárogtak az utasok adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. A Google fejlesztői most abban segítenek, hogy keresés nélkül is le tudjuk állítani a lejátszást.","shortLead":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői...","id":"20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee82502-2890-48f8-9e16-568e46753703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","timestamp":"2019. július. 08. 12:33","title":"Álomfunkció jöhet a Google Chrome-ba, egy kattintással leállíthatjuk a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]