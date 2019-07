Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában – figyelmeztetnek helyi kutatók, akik attól tartanak, az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok más állatokat is megfertőzhetnek, de még emberekre is átterjedhetnek.","shortLead":"Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában – figyelmeztetnek helyi...","id":"20190713_ausztralia_siralyok_szuperbakteriumokat_hordozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053bd9bf-0c16-4bc3-940c-03d18ef52a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_ausztralia_siralyok_szuperbakteriumokat_hordozoi","timestamp":"2019. július. 13. 14:03","title":"Ausztráliában már beütött a baj: szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképpen – írja penzcetrum.hu. Elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekben, 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

","shortLead":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon...","id":"20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7bf49-c8cc-4dbf-99ca-dd160e6e561a","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","timestamp":"2019. július. 14. 14:50","title":"Jöhet a brutális nyugdíjkorhatár-emelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","shortLead":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","id":"20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a5da5-9848-4164-bf8c-0489e3824c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 13. 18:51","title":"Zivatarveszély miatt holnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","shortLead":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","id":"20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97798d44-89ca-4c86-abeb-baea4d8fd1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","timestamp":"2019. július. 14. 16:58","title":"Megvan a Red Bull Air Race győztese Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0168b12-98f4-4b76-b925-2b821aa752ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Kérjük érintse a terminálhoz! Az Isten fizesse meg!”","shortLead":"„Kérjük érintse a terminálhoz! Az Isten fizesse meg!”","id":"20190714_Perselypenz_Paypassszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0168b12-98f4-4b76-b925-2b821aa752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5bb50-8cf9-4719-af8f-0caf91c5c2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Perselypenz_Paypassszal","timestamp":"2019. július. 14. 20:42","title":"Perselypénz Paypass-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden második helyet sikerült eladniuk tavaly - a HVG-t azonban nem tudta cáfolni Vidnyánszky.\r

","shortLead":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden...","id":"20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031cb859-2518-4c62-a1a8-c7b285dae92a","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","timestamp":"2019. július. 13. 17:44","title":"Nem tudta cáfolni a Nemzeti Színház a HVG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","shortLead":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","id":"20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7332d-85d4-4f0a-9a85-621c9ada7cc1","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","timestamp":"2019. július. 13. 13:46","title":"Bemutatták az új honvéd egyenruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44713732-5b49-4078-af91-7cfd7c8a9b60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Neonáci múltja miatt nem tudják vállalni Janiczak Dávidot.","shortLead":"Neonáci múltja miatt nem tudják vállalni Janiczak Dávidot.","id":"20190713_A_DK_nem_all_be_Ozdon_a_jobbikos_jelolt_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44713732-5b49-4078-af91-7cfd7c8a9b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d08925-1d8a-48a5-840b-20584fcd1e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_A_DK_nem_all_be_Ozdon_a_jobbikos_jelolt_moge","timestamp":"2019. július. 13. 08:07","title":"A DK kihátrált Ózdon a jobbikos jelölt mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]