[{"available":true,"c_guid":"389b8e60-8ee7-4e0c-97d9-58c84e9f58f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tízkor kezdik meg annak a mozdonynak a visszaemelését és elszállítását, amely hétfőn délután Érden az első vágányról engedély nélkül elindult, a csonkavágány végén az ütközőbakot kiütötte, majd kisiklott. ","shortLead":"Péntek este tízkor kezdik meg annak a mozdonynak a visszaemelését és elszállítását, amely hétfőn délután Érden az első...","id":"20190712_vasut_forgalom_kisiklott_mozdony_elszallitas_erd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=389b8e60-8ee7-4e0c-97d9-58c84e9f58f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c1cb4-dad0-4fdd-8bb3-bb02ce041931","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_vasut_forgalom_kisiklott_mozdony_elszallitas_erd","timestamp":"2019. július. 12. 20:37","title":"Leállítják a vasúti közlekedést az Érdnél kisiklott mozdony miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","shortLead":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","id":"20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0d993-2399-40e9-8e69-6203b0970a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 12. 12:05","title":"Magyar és amerikai kommandósok gyakorlatáról tudósít a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fd7e6c-d48c-4953-bcf6-71a89e676871","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Régóta várat magára a folytatás. ","shortLead":"Régóta várat magára a folytatás. ","id":"20190712_Sherlock_Holmes_film_premier_Dexter_Fletcher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7fd7e6c-d48c-4953-bcf6-71a89e676871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a4c412-6502-4d4d-bd56-9c2e825d2962","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Sherlock_Holmes_film_premier_Dexter_Fletcher","timestamp":"2019. július. 12. 16:56","title":"Megvan a harmadik Sherlock Holmes-film premierdátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

Mintegy hetvenezer ember maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve akadozott a metró közlekedés, továbbá emberek ragadtak a liftekben.","shortLead":"

Mintegy hetvenezer ember maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve...","id":"20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1b1463-d449-4fe4-9e2c-2c11a756c028","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","timestamp":"2019. július. 14. 09:59","title":"Újabb komoly áramszünet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb5349-a795-4b0a-8853-b4fccedc0554","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek szerint egyértelmű, hogy az MTA-törvény alkotmányellenes.

","shortLead":"Jávor Benedek szerint egyértelmű, hogy az MTA-törvény alkotmányellenes.

","id":"20190712_Javor_Adernek_ot_nap_alatt_sem_sikerult_elolvasni_az_Alkotmany_vonatkozo_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb5349-a795-4b0a-8853-b4fccedc0554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffa32ce-1868-4f8d-a138-4ca05d4d66e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Javor_Adernek_ot_nap_alatt_sem_sikerult_elolvasni_az_Alkotmany_vonatkozo_reszet","timestamp":"2019. július. 12. 12:36","title":"Jávor: Ádernek öt nap alatt sem sikerült elolvasni az Alkotmány vonatkozó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első helyen kiemelt Babos Tímea–Kristina Mladenovic-duó két szettben kikapott a harmadikként rangsorolt Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh kettőstől a wimbledoni teniszbajnokság női párosversenyének elődöntőjében.","shortLead":"Az első helyen kiemelt Babos Tímea–Kristina Mladenovic-duó két szettben kikapott a harmadikként rangsorolt Hszie...","id":"20190712_babos_timea_kristina_mladenovic_wimbledon_elodonto_vereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561ed36-5b18-4785-989b-ceb40aee9448","keywords":null,"link":"/sport/20190712_babos_timea_kristina_mladenovic_wimbledon_elodonto_vereseg","timestamp":"2019. július. 12. 17:43","title":"Babosék elbukták a wimbledoni elődöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f66f45-46ef-4233-8ab2-7a93ef06ab14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja az esetet.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az esetet.","id":"20190712_szabalytalan_kozlekedes_rendor_jarorauto_zarovonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f66f45-46ef-4233-8ab2-7a93ef06ab14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab84e2d4-fd86-4b17-93ea-3ab694579630","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_szabalytalan_kozlekedes_rendor_jarorauto_zarovonal","timestamp":"2019. július. 12. 18:27","title":"Szabálytalanul előző rendőrt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ügyért harcolnak.","shortLead":"Jó ügyért harcolnak.","id":"20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceedc38-8813-449d-947f-10248fe7c092","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","timestamp":"2019. július. 12. 14:11","title":"Gyerekkönyvet ad ki a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]