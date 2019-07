Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt, az amerikai kormányzat álláspontja szerint egy ilyen virtuális pénz alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is. ","shortLead":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra...","id":"20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a55a7-ea80-45d2-81a8-fee4333436a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","timestamp":"2019. július. 16. 08:00","title":"Már most félnek a Facebook adócsalásra csábító kriptopénzétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás, hatalmas szállítójármű felborult egy kanyarban.","shortLead":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás...","id":"20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52953657-16cd-4685-8291-2127d78ad6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","timestamp":"2019. július. 15. 18:22","title":"Ilyen, amikor a világ egyik legnagyobb teherautóján nem fog a fék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","shortLead":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","id":"20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da2a261-35bd-484e-ae1d-b15597f8b4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","timestamp":"2019. július. 15. 17:50","title":"Takaró Mihály: Akinek kivándoroltak a gyerekei, valamit elrontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe2d1b0-6b83-46f6-82ff-9ef5bda28660","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új főnököt kaptak.","shortLead":"Új főnököt kaptak.","id":"20190716_Egyszerre_11_ovono_mondott_fel_egy_ujpesti_ovodaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fe2d1b0-6b83-46f6-82ff-9ef5bda28660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0557cd-9a29-4e61-9e08-0e72a9c83614","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egyszerre_11_ovono_mondott_fel_egy_ujpesti_ovodaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:56","title":"Egyszerre 11 óvónő mondott fel egy újpesti óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ennyi pénz maradt a FestiPay-rendszerben tavaly.","shortLead":"Ennyi pénz maradt a FestiPay-rendszerben tavaly.","id":"20190716_Szazmillio_forintrol_mondtak_le_a_fesztivalozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb7b694-b05c-407e-b444-c6bc2b25989f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Szazmillio_forintrol_mondtak_le_a_fesztivalozok","timestamp":"2019. július. 16. 05:25","title":"Százmillió forintról mondtak le a fesztiválozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypárt ugyanakkor kitart Hidvéghi Balázs jelöltsége mellett.","shortLead":"A magyar kormánypárt ugyanakkor kitart Hidvéghi Balázs jelöltsége mellett.","id":"20190716_23_orszag_200nal_is_tobb_civil_szervezete_koveteli_hogy_ne_legyen_az_EP_bizottsagi_alelnoke_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106b908-ac65-485e-9316-c16beb1856dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_23_orszag_200nal_is_tobb_civil_szervezete_koveteli_hogy_ne_legyen_az_EP_bizottsagi_alelnoke_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 16. 09:25","title":"23 ország 200-nál is több civil szervezete követeli, hogy ne legyen az EP bizottsági alelnöke a Fidesz kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]