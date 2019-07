Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs...","id":"20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eacdf-a16f-464a-ab28-44c6677397d7","keywords":null,"link":"/sport/20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 22. 12:40","title":"Nagy csata után vb-elődöntős a női pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","shortLead":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","id":"20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ae7f9-b7c2-4913-9375-f87fa8255b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","timestamp":"2019. július. 21. 10:15","title":"Erre a táblázatra gondoljon, mielőtt bárkit otthagy a kocsiban a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","shortLead":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","id":"20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5c2b8-c086-4a84-892d-297c1c215f28","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Helikopterrel mentenek csapdába esett lazacokat Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörffel, vízibiciklivel és SUP deszkákkal sem tudtak volna a partra jutni. ","shortLead":"Szörffel, vízibiciklivel és SUP deszkákkal sem tudtak volna a partra jutni. ","id":"20190721_Egy_nap_alatt_hat_embert_mentettek_ki_a_vizirendorok_a_Balatonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6551df0-f737-40b6-9172-6a4dfc09017b","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Egy_nap_alatt_hat_embert_mentettek_ki_a_vizirendorok_a_Balatonbol","timestamp":"2019. július. 21. 11:15","title":"Egy nap alatt hat embert mentettek ki a vízirendőrök a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki elhagyta a 2000 előtt letett nyelvvizsgájának bizonyítványát, azt senki nem tudja pótolni ma Magyarországon. ","shortLead":"Ha valaki elhagyta a 2000 előtt letett nyelvvizsgájának bizonyítványát, azt senki nem tudja pótolni ma Magyarországon. ","id":"20190722_Semmilyen_adatbazis_nincs_a_2000_elotti_nyelvvizsgakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4257a273-7954-4f1d-9783-19595711733b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Semmilyen_adatbazis_nincs_a_2000_elotti_nyelvvizsgakrol","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Semmilyen adatbázis nincs a 2000 előtti nyelvvizsgákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]