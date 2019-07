Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","shortLead":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","id":"20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5928ae-3254-42b3-bc6e-81e44b6e1984","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","timestamp":"2019. július. 17. 13:05","title":"Beelőzték Bill Gatest, már nem ő a második leggazdagabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. ","shortLead":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és...","id":"20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845121c4-a837-4b0d-9072-fb801ae43026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","timestamp":"2019. július. 17. 09:50","title":"Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1645a84e-03cf-4c5a-a0b4-d61009068b04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig úgy tűnt, hogy a HongMeng lesz az a felület, amelyre az Androidot lecseréli majd a Huawei, de most úgy fest, erre mégsem kerül sor.","shortLead":"Eddig úgy tűnt, hogy a HongMeng lesz az a felület, amelyre az Androidot lecseréli majd a Huawei, de most úgy fest, erre...","id":"20190718_huawei_android_hongmeng_os_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1645a84e-03cf-4c5a-a0b4-d61009068b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539efdfc-deaa-4e97-975e-c8957e30d681","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_huawei_android_hongmeng_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. július. 18. 18:03","title":"Fordulat: a Huawei titokzatos új rendszere nem okostelefonokra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d4a12d-28c8-468c-ab48-29c8b8945f92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság húsz terméket vizsgált, minőségi, illetve jelölési problémák miatt 18 esetben kellett figyelmeztetnie az előállítókat.","shortLead":"A hatóság húsz terméket vizsgált, minőségi, illetve jelölési problémák miatt 18 esetben kellett figyelmeztetnie...","id":"20190718_debreceni_huskeszitmeny_nebih_szupermenta_teszt_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d4a12d-28c8-468c-ab48-29c8b8945f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12df8bb-f830-46a4-abbe-5617e0051a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190718_debreceni_huskeszitmeny_nebih_szupermenta_teszt_hibak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Debreceniket tesztelt a Nébih, sok hibát talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad763b90-13db-4ba8-a35c-2ecada3f10ae","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Körbejártuk a Lancia ikonikus versenyautóját, melynek hatalmas teljesítménye mellé pillekönnyű karosszéria társul.","shortLead":"Körbejártuk a Lancia ikonikus versenyautóját, melynek hatalmas teljesítménye mellé pillekönnyű karosszéria társul.","id":"20190718_kicsi_az_14_literes_motor_de_480_loero_talan_azert_eleg_lesz_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad763b90-13db-4ba8-a35c-2ecada3f10ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df85ae15-ad67-4735-b623-4d6e7fccb556","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_kicsi_az_14_literes_motor_de_480_loero_talan_azert_eleg_lesz_belole","timestamp":"2019. július. 18. 06:41","title":"Kicsi az 1,4 literes motor? De 480 lóerő talán azért elég lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi ellátása”.","shortLead":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi...","id":"20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae203f8-3e32-432a-aa60-9c7d2969f9cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","timestamp":"2019. július. 18. 05:57","title":"Szijjártó külön migránsegészségügyi ellátást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden tizedik szobarendszerben van vészkijárat, viszont van szoba, ahol a játék során nyílt lángot is használni kell. 106 hiányosságot tártak fel.","shortLead":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden...","id":"20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed81549a-3540-4fb4-bec6-30cdc19ada9c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","timestamp":"2019. július. 17. 19:16","title":"Átfésülték Szlovákiában a szabadulószobákat: a többségük egyáltalán nem biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a drón 900 méterre megközelített egy amerikai hadihajót és veszélyeztette a legénységét. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a drón 900 méterre megközelített egy amerikai hadihajót és veszélyeztette a legénységét. ","id":"20190718_Trump_lelottek_egy_irani_dront_a_Hormuziszorosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ca71d-4b01-4044-93cf-b0ea8c024a87","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Trump_lelottek_egy_irani_dront_a_Hormuziszorosban","timestamp":"2019. július. 18. 22:09","title":"Trump: lelőttünk egy iráni drónt a Hormuzi-szorosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]