Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","shortLead":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","id":"20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf06377-4bd9-4bbf-ad50-d87edd2a8b7d","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","timestamp":"2019. július. 09. 19:14","title":"Ejthetik a Kevin Spacey elleni vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond pénzügyminiszter, aki Hu Csunhua miniszterelnök-helyettes tárgyalópartnere volt Londonban. ","shortLead":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond...","id":"20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e6665-b27b-42f3-88f2-85813520b930","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. július. 10. 12:06","title":"Kína felé nyitnának a britek a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","shortLead":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","id":"20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a216e340-ed9f-4fd2-aec1-1f6ee3fd29d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","timestamp":"2019. július. 10. 16:15","title":"Csak utazási irodától lehet kártérítést kérni, ha nem jött össze a repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid távon.","shortLead":"Rövid távon.","id":"20190710_Szijjarto_45_milliard_forintnyi_bajor_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908655db-1f2d-44d7-8f88-0075bb6a7a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Szijjarto_45_milliard_forintnyi_bajor_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 10. 16:57","title":"Szijjártó: 45 milliárd forintnyi bajor beruházás érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatóság szerint jogszerűtlenek a reklámokban szereplő ígéretek.","shortLead":"A hatóság szerint jogszerűtlenek a reklámokban szereplő ígéretek.","id":"20190709_10_millio_forintra_birsagolta_a_Colief_cseppek_forgalmazojat_a_GVH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6eaea9f-7bf2-4e5f-8bd1-ac27ec2d8308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_10_millio_forintra_birsagolta_a_Colief_cseppek_forgalmazojat_a_GVH","timestamp":"2019. július. 09. 10:46","title":"10 millió forintra bírságolta a Colief cseppek forgalmazóját a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú macskáját, Paddle-t. ","shortLead":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú...","id":"20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c67c63-aa43-4315-9f8a-4b43f7d17658","keywords":null,"link":"/elet/20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","timestamp":"2019. július. 10. 17:38","title":"Megszólalt a szomszéd, aki megölte az új-zélandi miniszterelnök világhírű macskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra hasonlíthatnak. ","shortLead":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra...","id":"20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4df7e-121f-4a18-b11e-fc30ffe5bd26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","timestamp":"2019. július. 11. 06:41","title":"Mostantól egy kicsit olyanok lehetnek a Volkswagenek, mint a Rolls-Royce-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]