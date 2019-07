Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012d277b-afc5-43db-95dd-7ac8990997ce","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az új Ford Focus ST izgalma már elsőre is az, hogy, mintha szembe mennének vele a piaccal. Ugyanis a régi recept szerint kapunk egy sportos kompakt autót: nagy motor, kézi váltó. Kipróbáltuk, működik-e még a régi varázs, vagy már nagyon más szelek fújnak?","shortLead":"Az új Ford Focus ST izgalma már elsőre is az, hogy, mintha szembe mennének vele a piaccal. Ugyanis a régi recept...","id":"20190727_Ford_Focus_ST_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012d277b-afc5-43db-95dd-7ac8990997ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0b75b2-cd66-4895-b752-05e3f876d114","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Ford_Focus_ST_menetproba","timestamp":"2019. július. 27. 16:00","title":"Ez a \"Fóka\" harap is - Ford Focus ST menetpróba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II. világháború alatt, 1942-ben a Hogland-sziget közelében elsüllyedt Scsuka-308-as szovjet tengeralattjárót megtekintse.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II...","id":"20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daffcd94-b709-406a-b67f-829dd5813ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","timestamp":"2019. július. 27. 19:07","title":"Putyin integetett és lemerült a tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple ikonikus formatervezője, aki közel három évtizedes közös munka után hagyja ott a vállalatot.","shortLead":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple...","id":"201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5387fa-008b-43ee-812b-198ccad0d3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","timestamp":"2019. július. 27. 15:00","title":"Jony Ive: Senkit nem érdekel, ha valami újat csinálsz – csak az, ha jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. Még a Szózat könyvcímbeli szavainak születéséhez is legendát teremt, de hősei sorsába beleszövi saját élményeit is. Interjú Jolsvai Andrással.","shortLead":"Hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. Még a Szózat könyvcímbeli...","id":"201930__jolsvai_andras_iro__kenyerharcrol_ketarcusagrol__akademiai_hajciho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9cb78a-1dd4-4f21-99b5-a280a4738adb","keywords":null,"link":"/kultura/201930__jolsvai_andras_iro__kenyerharcrol_ketarcusagrol__akademiai_hajciho","timestamp":"2019. július. 28. 20:00","title":"Amikor elkezdett az Akadémiáról írni, még nem sejtette, hogy ez lesz körülötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"elet","description":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","shortLead":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","id":"20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e7ee3-0034-4c79-a554-5ed1f0f112cf","keywords":null,"link":"/elet/20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","timestamp":"2019. július. 28. 17:20","title":"Őrizetbe vették a brit nőt, aki azt hazudta, hogy Cipruson 12-en erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef304db-41a1-499d-9d55-4624f1d3eb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajz alapján keres a rendőrség egy 35 év körüli férfit.","shortLead":"Rajz alapján keres a rendőrség egy 35 év körüli férfit.","id":"20190728_Fogdosta_megutotte_majd_elszaladt_a_no_szemuvegevel_a_35_ev_koruli_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef304db-41a1-499d-9d55-4624f1d3eb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37f5848-2e62-4a09-837b-3c6101585c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Fogdosta_megutotte_majd_elszaladt_a_no_szemuvegevel_a_35_ev_koruli_ferfi","timestamp":"2019. július. 28. 13:00","title":"Fogdosta, megütötte a nőt, majd elszaladt a szemüvegével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3375a62-4221-425d-8926-2f0bea4a64b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.","shortLead":"Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.","id":"20190728_Egy_kereken_motorozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3375a62-4221-425d-8926-2f0bea4a64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3624fb9-24dd-4804-bf1f-0d5f1d13b9b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Egy_kereken_motorozott","timestamp":"2019. július. 28. 16:55","title":"Egykerekezve előzgetett az emelkedőn egy motoros, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]