Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VII. kerületi kórházból tűnt el augusztus 6-án, a rendőrség keresi.\r

\r

","shortLead":"Egy VII. kerületi kórházból tűnt el augusztus 6-án, a rendőrség keresi.\r

\r

","id":"20190807_Eltunt_egy_no_egy_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1ed6-b231-4384-bbfa-d297adebf62a","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Eltunt_egy_no_egy_korhazbol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:49","title":"Eltűnt egy nő egy kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","shortLead":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bda5e5-7a7b-4dc3-8fc7-cc8e62cca1e4","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:48","title":"A Hit Gyülekezete is kiborult a Coca-Cola melegbarát plakátjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az incidensnek nincs sérültje, az épület jelentős károkat szenvedett.\r

\r

","shortLead":"Az incidensnek nincs sérültje, az épület jelentős károkat szenvedett.\r

\r

","id":"20190807_Robbantottak_a_dan_adohivatal_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd1e247-4837-482f-8b8d-608431d7775f","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Robbantottak_a_dan_adohivatal_elott","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:59","title":"Robbantottak a dán adóhivatal előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget. Az ügy azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget...","id":"20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04ff97f-3634-486f-9797-f70781731984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:03","title":"Lekapcsolták az internetről az oldalt, ahová a tömeggyilkosság előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak benyújtani amerikai politikusok. A szöveget a magyar fél írta, és szegény Gajdics Ottó is rosszul jön ki belőle.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak...","id":"20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c66f5-19a0-4817-81ef-dfb9a7c1c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:44","title":"Csúsztatások sorával javítanánk Amerikában a megítélésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","shortLead":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","id":"20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99f0c5-0b4c-41bf-be1f-28afbd5c4751","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:02","title":"Pesti Srácok: Tolószékes embereket sem szeretnénk hirdetéseken nézegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcda21c-5af5-4afa-9509-24d5b99685cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 30 Pro bemutatójához közeledve néhány renderelt kép került fel a netre, amin már látszik, milyen elrendezést kapnak majd a hátlapi kamerák.","shortLead":"A Huawei Mate 30 Pro bemutatójához közeledve néhány renderelt kép került fel a netre, amin már látszik, milyen...","id":"20190807_huawei_mate_30_pro_hatoldal_kamera_huawei_mate_30_pro_tokja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bcda21c-5af5-4afa-9509-24d5b99685cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63ea1b1-cd91-4043-b644-24c7e45b5a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_huawei_mate_30_pro_hatoldal_kamera_huawei_mate_30_pro_tokja","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:33","title":"Fotókon már látni, milyen lehet a Huawei Mate 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","shortLead":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","id":"20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cf0715-e97f-473c-a5f3-745f3ea6249e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","timestamp":"2019. augusztus. 05. 22:20","title":"Elektromos \"repülő autót\" mutattak be Japánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]