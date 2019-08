Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hosszú távon is az ellenzék vezető ereje lehet Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), de mindig lesznek felső korlátai – ezt boncolgatta a kormányszócsőnek számító Magyar Nemzet.","shortLead":"Akár hosszú távon is az ellenzék vezető ereje lehet Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), de mindig lesznek...","id":"20190812_Hosszu_karriert_josol_a_feltamado_Gyurcsany_Ferencnek_a_kormanylap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587522e-1227-4e28-a3d9-21b4dd0842fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Hosszu_karriert_josol_a_feltamado_Gyurcsany_Ferencnek_a_kormanylap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:24","title":"Hosszú karriert jósol a feltámadó Gyurcsány Ferencnek a kormánylap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót a Huawei.","shortLead":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót...","id":"20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9c8b7-0ac2-4c1e-b877-80c311e670ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:33","title":"Váratlanul hamar jöhet a Huawei új Pro-telefonja, már szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is...","id":"20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f0d64-2de7-40c0-add4-c169f94eef64","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:47","title":"Vége a hőségnek, 10 fokos lehűlést hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek 2017-ben. A haditengerészet 2020-tól mechanikus irányításra cseréli az érintőképernyőket.","shortLead":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek...","id":"20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177016a-9dad-4920-8d29-37c7b529ef70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:12","title":"Az amerikai haditengerészet átállítja a rombolóit érintőkijelzős irányításról mechanikusra egy halálos baleset nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előfeltételek nélküli tárgyalásra készül az ír és a brit miniszterelnök, de a meglévő brexitmegállapodás újratárgyalása ebbe nem tartozik bele.","shortLead":"Előfeltételek nélküli tárgyalásra készül az ír és a brit miniszterelnök, de a meglévő brexitmegállapodás újratárgyalása...","id":"20190811_Az_ir_miniszterelnok_elore_meguzente_Johnsonnak_mi_az_amirol_szo_sem_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28667f4f-5d0b-47b7-bf1e-df83c062b2e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Az_ir_miniszterelnok_elore_meguzente_Johnsonnak_mi_az_amirol_szo_sem_lehet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:46","title":"Az ír miniszterelnök előre megüzente Johnsonnak, mi az, amiről szó sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót, tetőt összezúztak, de szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A 298 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 787-es Los Angelesbe indult, amikor a baloldali hajtóműve tönkrement, és kénytelen volt visszafordulni. Az eset után ismét felmerült, hogy esetleg nem a lakott terület fölött kellene vezetnie a légifolyosónak.","shortLead":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót...","id":"20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af474cd-30e3-457c-bb42-7cc62f67dce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:52","title":"Autókat zúztak össze egy norvég utasszállító darabjai a római reptérnél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","shortLead":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","id":"20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2937de-166b-4cb1-9a48-61c88d11523b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:52","title":"Ha siet, most öné lehet Korda György egykori sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]