[{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két Fitbalance-rendezvényhez, valamint a Nemzeti Futóversenyhez. Rogán Antal korábban az ügyben azt mondta, szerinte abban, hogy az állam ingyenes sportrendezvényeket támogat, nincs semmi különös.","shortLead":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két...","id":"20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c8b7e0-def2-48c4-94dd-f7cb361d6eb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:00","title":"Kis híján félmilliárd forint közpénzt kaptak a Rogán Cecíliához köthető sportesemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472055a-7116-455c-8193-99481e450bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:24","title":"Marabu FékNyúz: Példakép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","shortLead":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","id":"20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6fe17e-14e9-4bd1-b3b7-56fab6f73191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:43","title":"A Boeing felfüggesztette a 777-8-as repülőgépe fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító repülőgépe, miután mindkét hajtóműve madarat szippantott be.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító...","id":"20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78c70a3-d899-42b7-b19d-1d67783eed57","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:37","title":"Madarakkal ütközött egy orosz repülő, kukoricaföldön tette le a gépet a pilóta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lángok a Kós Károly sétányon csaptak fel.","shortLead":"A lángok a Kós Károly sétányon csaptak fel.","id":"20190815_Kigyulladt_egy_auto_a_Varosligetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d26ba2-6223-4030-90f1-f121a8dbca60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Kigyulladt_egy_auto_a_Varosligetben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:49","title":"Kigyulladt egy autó a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","shortLead":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","id":"20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22899-239b-4992-8701-fce13870b384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:41","title":"Meglepetés: kínai villanyautók bukkannak fel a német Lada-kereskedésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","shortLead":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","id":"20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae3db9a-bd54-461d-90fe-efa4f9b9774e","keywords":null,"link":"/sport/20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","timestamp":"2019. augusztus. 14. 23:44","title":"Tizenegyesekkel nyerte az Európai Szuperkupát a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","shortLead":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","id":"20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e8b63c-4adf-4b43-9339-15106bed83a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:12","title":"Mészáros Lőrincnek eggyel kevesebb cége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]