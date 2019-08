Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot szállít a fedélzetén; két nap múlva újra megkísérlik a dokkolást - közölték az orosz űrkutatási hivatalban.","shortLead":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot...","id":"20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d30a6-9a3c-4a60-a8f7-2d02612b1317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:06","title":"Nem úgy sikerült az orosz űrrobot első kalandja, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében...","id":"20190824_Tobb_szaz_uj_tuzet_eszleltek_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9767db-fcdc-4895-a4f4-1e16d9f03cfd","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_szaz_uj_tuzet_eszleltek_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:34","title":"Több száz új tüzet észleltek Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98c2357-e641-4cc3-bea1-486f6f6c40a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Réka filmjét, A létezés eufóriáját díjazták. ","shortLead":"Szabó Réka filmjét, A létezés eufóriáját díjazták. ","id":"20190823_Magyar_dokumentumfilm_hozta_el_az_emberi_jogi_dijat_a_Szarajevoi_Filmfesztivalrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98c2357-e641-4cc3-bea1-486f6f6c40a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97d236-dec0-4aa3-a22c-6371f85ef5d6","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Magyar_dokumentumfilm_hozta_el_az_emberi_jogi_dijat_a_Szarajevoi_Filmfesztivalrol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:41","title":"Magyar dokumentumfilm hozta el az emberi jogi díjat a Szarajevói Filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügy konzulátust nyitna a Dániához tartozó szigeten.","shortLead":"Az amerikai külügy konzulátust nyitna a Dániához tartozó szigeten.","id":"20190824_gronland_usa_trump_dania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bd34c3-7511-4ff8-b517-6a080edd6712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_gronland_usa_trump_dania","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:07","title":"Itt van Trump új terve Grönlanddal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb86f5d-56dd-482b-8eb1-5d968fcb12e4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette azt, amit a hvg.hu még június végén hozott nyilvánosságra: egyszeri pluszpénzt kapnak a közmunkások nem sokkal az önkormányzati választásokat megelőzően.","shortLead":"A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette azt, amit a hvg.hu még június végén hozott nyilvánosságra: egyszeri...","id":"20190823_Megirtuk_most_megvalosul_extra_penzt_oszt_a_kormany_a_kozmunkasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb86f5d-56dd-482b-8eb1-5d968fcb12e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb7e521-f4cb-4ec9-af2a-082595cf0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Megirtuk_most_megvalosul_extra_penzt_oszt_a_kormany_a_kozmunkasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:35","title":"Pluszpénzt oszt a közmunkásoknak a kormány az önkormányzati választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a Twitter is tucatnyi olyan fiókot blokkolt az elmúlt órákban, melyeket kínai kormányzati szervek hoztak létre, hogy a hongkongi tüntetőket lejárassák. A lépés nem maradt válasz nélkül.","shortLead":"A Facebook és a Twitter is tucatnyi olyan fiókot blokkolt az elmúlt órákban, melyeket kínai kormányzati szervek hoztak...","id":"20190823_kormanymedia_facebook_twitter_hongkongi_tuntetesek_kinai_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60573a75-2b3c-436b-904d-fbc9a908a8a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_kormanymedia_facebook_twitter_hongkongi_tuntetesek_kinai_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Pont a kínai kormány mondja, hogy igazságtalan, ha a Facebook blokkolja a fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba álmodja magát és értékeli azt, így nem mehetett le a Savaria Karnevál megnyitóján.

","shortLead":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba...","id":"20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b127e-7ba3-4a0f-9680-dfb3e7631347","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:45","title":"A polgármesternek nem tetszett az időutazós színdarab, nem mehetett le a szombathelyi karnevál megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","shortLead":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","id":"20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fe977-b1cd-41a3-8bf9-2dc3dc200551","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Huszadjára is benyújtja az LMP az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]