[{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HIV-fertőzés ellen védő második ismert génmutációként azonosítottak spanyol kutatók egy olyan ritka genetikai mutációt, amely végtagokat érintő izomsorvadást okoz. Évekkel ezelőtt fedezték fel egy Spanyolországban élő család tagjainál.

","shortLead":"A HIV-fertőzés ellen védő második ismert génmutációként azonosítottak spanyol kutatók egy olyan ritka genetikai...","id":"20190830_Ujabb_HIVfertozes_ellen_vedo_genmutaciot_azonositottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f2d3e2-081a-49c7-957f-212ea00fd0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ujabb_HIVfertozes_ellen_vedo_genmutaciot_azonositottak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:40","title":"Újabb HIV-fertőzés ellen védő génmutációt azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","shortLead":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","id":"20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4de963-66b2-4c92-b125-1856eb14d2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:10","title":"Gyanúsan megnőtt a választók száma Harkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acaa25a-63bb-434d-9509-38089e9960b3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Közel kétszáz éve fel-feltűnik a magyar közéletben, éspedig mindig negatív előjellel, az „illiberális” kifejezés, amelynek egyedül Orbán Viktor képes pozitív értelmet adni.","shortLead":"Közel kétszáz éve fel-feltűnik a magyar közéletben, éspedig mindig negatív előjellel, az „illiberális” kifejezés...","id":"201935__illiberalis__magyar_ertelmezes__orbanformula__kicsinyes_tobbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acaa25a-63bb-434d-9509-38089e9960b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669120b3-fb76-4dfa-b459-cd0285de0850","keywords":null,"link":"/itthon/201935__illiberalis__magyar_ertelmezes__orbanformula__kicsinyes_tobbseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:00","title":"Itt az ideje tisztázni, hogy Kossuth egészen mást gondolt az illiberalizmusról, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","shortLead":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","id":"20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238a11e-5f79-4feb-9b4c-b1a5fde49f0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"423 km/h-s tempóval száguldott a Bugatti Chiron Sport - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","shortLead":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","id":"20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2e59a-f214-44be-a12e-c15716253936","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:34","title":"Kukkolót fogtak Balatonföldváron: az öltőzőkabinban vetkőző nőket kamerázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai turisták egy csoportja nem ismerte fel a brit királyi család skóciai birtokán, Balmoralban sétáló II. Erzsébetet. Még azt is megkérdezték tőle, látta-e valaha az uralkodót.","shortLead":"Amerikai turisták egy csoportja nem ismerte fel a brit királyi család skóciai birtokán, Balmoralban sétáló II...","id":"20190831_Vicces_kedveben_volt_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d942b09f-7442-48b6-8f8b-c59f681ebcc6","keywords":null,"link":"/elet/20190831_Vicces_kedveben_volt_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:56","title":"Vicces kedvében volt II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]