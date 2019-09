Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai állampolgárságért folyamodott. A Blikk szerint azt tervezi, hamarosan az Egyesült Államokba költözik, ott építi újra az életét.","shortLead":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai...","id":"20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe6040e-f1c9-43a9-93ad-5b40d0473292","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:52","title":"Nagyon készül Vajna Tímea az USA-ba – angolul tanul, állampolgárságot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma szörnyű végkifejletét. Pedig az előzmények – köztük a szomszédok, a rokonok bejelentései – alapján nem volt váratlan, ami történt.","shortLead":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma...","id":"201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec271254-a886-44de-9e6a-d1022012692a","keywords":null,"link":"/itthon/201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:00","title":"Kódolva van a rendszerbe, hogy a rendőrség ne tudjon megakadályozni egy családirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől lépnének sztrájkba a finanszírozásukkal évek óta elégedetlen fogorvosok, de pénteken hirtelen előállt egy emelési javaslattal az egészségügyi államtitkár. A munkabeszüntetés ettől valószínűleg nem marad el, de lehetnek visszalépők. Több lépcsőben, összesen 500 ezer forintos emelésről lenne szó, ám az érintettek szerint ez csak egy eleme annak, ami megtartaná a rendszerben a még bent lévő - egyre kevesebb - szakembert. ","shortLead":"Hétfőtől lépnének sztrájkba a finanszírozásukkal évek óta elégedetlen fogorvosok, de pénteken hirtelen előállt...","id":"20190830_Ket_nappal_a_sztrajk_elott_kaptak_ajanlatot_a_fogorvosok_az_Emmitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca8677f-6897-4446-8776-4b32c86cbca9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Ket_nappal_a_sztrajk_elott_kaptak_ajanlatot_a_fogorvosok_az_Emmitol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:31","title":"Két nappal a sztrájk előtt kaptak ajánlatot a fogorvosok az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pisztolyokkal, kardokkal és vasvillával felfegyverkezve feszült egymásnak két család csütörtök éjszaka Ráckevén. A bandaháború hátterében a Blikk szerint valószínűleg a drogkereskedelem állhat. A lap úgy tudja az egyik társaság kábítószert adott el a másiknak, a szertől azonban valaki rosszul lett, és veréssel torolták meg a rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Pisztolyokkal, kardokkal és vasvillával felfegyverkezve feszült egymásnak két család csütörtök éjszaka Ráckevén...","id":"20190831_Rossz_minosegu_drog_allhat_a_rackevei_osszecsapas_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0409c2fc-1f46-4de1-acd4-c6caed023b13","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Rossz_minosegu_drog_allhat_a_rackevei_osszecsapas_mogott","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:24","title":"Rossz minőségű drog állhat a ráckevei összecsapás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","shortLead":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","id":"20190831_otos_lotto_szerencsejatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a3046-434c-4157-aecb-9c4c603968ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_otos_lotto_szerencsejatek","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:58","title":"Négy is négyessel kezdődik az e héten kihúzott lottószámok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton, Riba István, Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt kormányzati elfekvővé válhat a humántárca. Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya.","shortLead":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt...","id":"201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679cc5f-f893-44b8-b5e5-1ce2fd0d331c","keywords":null,"link":"/itthon/201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:00","title":"Az Orbán Zrt. vezérigazgatójává avanzsált a CEU hóhérja és az MTA megcsonkítója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","shortLead":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","id":"20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8dac83-01c6-42b5-8b7d-d4e8acdab46d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:02","title":"Fegyverekkel megpakolt kocsival érkező törököt fogtak Rajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]