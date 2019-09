Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","shortLead":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","id":"20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619df56f-9956-4898-97ab-ff099315c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:07","title":"Négy fővárosi kerületben is elindulna a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Vélemény.","shortLead":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk...","id":"201935_aze_afold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749919df-eaa0-4cd5-806e-f30fd371b695","keywords":null,"link":"/itthon/201935_aze_afold","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Hont András: Azé a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről.\r

","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2c130-1ab6-45ec-9aa2-23a73e3d913a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:11","title":"Ferrari-fölény, Mercedes-nyűgök a spái időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","shortLead":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","id":"20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2d5a8d-4031-4f15-bd18-e6b7d59ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:50","title":"Romániában mostantól 15 százalékkal magasabbak a nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","shortLead":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","id":"20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8dac83-01c6-42b5-8b7d-d4e8acdab46d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:02","title":"Fegyverekkel megpakolt kocsival érkező törököt fogtak Rajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","shortLead":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","id":"20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a515a55a-f9b8-4418-99c5-631f2a5a1f08","keywords":null,"link":"/sport/20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:25","title":"A Chelsea-ből és a Debrecenből igazolt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]