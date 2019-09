Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro telefonokat.","shortLead":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro...","id":"20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdb49c0-4315-47c1-817d-c14d8d740678","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:33","title":"Itt a dátum: szeptember 19-én jön a Huawei idei legerősebb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bejegyzés szerintük egész másra utal.","shortLead":"A bejegyzés szerintük egész másra utal.","id":"20190903_szolnoki_tobbseg_ellenzek_kis_grofo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52230d1b-deca-4f02-a000-35f782b18e24","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_szolnoki_tobbseg_ellenzek_kis_grofo","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:17","title":"A szolnoki ellenzék szerint nem cigányozni akartak Kis Grófo fotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","shortLead":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","id":"20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a4c3c1-0c77-4438-a3e8-4bda27af94e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:55","title":"Videó: Kanyarodó sávon előzve száguldott végig a buszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","shortLead":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","id":"20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c41d57-0fdf-463e-921f-6c4cb7fc175a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávval bír mostantól a hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy minimum \"unortodox\" húzás a hercegnétől.","shortLead":"Ismét egy minimum \"unortodox\" húzás a hercegnétől.","id":"20190903_Meghan_Markle_azt_a_PRceget_berelte_fel_amelyik_mar_Michael_Jacksonnak_is_segitett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60343a63-14f0-44d0-96c6-0317c36bbbe5","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Meghan_Markle_azt_a_PRceget_berelte_fel_amelyik_mar_Michael_Jacksonnak_is_segitett","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:48","title":"Meghan Markle aggódik a jó híre miatt, ezért felbérelte a PR-céget, amelyik már Michael Jacksonnak is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kaliforniában kigyulladt kirándulóhajó 34 utasa közül 25-nek a holttestét találták meg mentőbúvárok, kilenc embert még keresnek.","shortLead":"A Kaliforniában kigyulladt kirándulóhajó 34 utasa közül 25-nek a holttestét találták meg mentőbúvárok, kilenc embert...","id":"20190903_25_holttestet_talaltak_meg_a_kirandulohajon_kiutott_tuz_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a0597-debc-403f-8ed9-5993734e9999","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_25_holttestet_talaltak_meg_a_kirandulohajon_kiutott_tuz_utan","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:59","title":"25 holttestet találtak meg a kirándulóhajón kiütött tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","shortLead":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","id":"20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3834e877-c80d-4968-bd73-75c5d00a9752","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:26","title":"Megölte a feleségét egy férfi Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]