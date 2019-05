Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak, miért érdemelt a színháza ötször annyi tao-pótlást, mint amennyit beszedett volna.","shortLead":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak...","id":"20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223cc85-9ffd-4ea8-b144-4f31b912dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","timestamp":"2019. május. 23. 17:40","title":"„Senki sem akarja a független, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet akkor, ha ikrek születnek. Az Adózóna az ikrek után járó különböző ellátásokat mutatta be.","shortLead":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet...","id":"20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f764043-5753-49ab-9513-f6f42df925b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","timestamp":"2019. május. 24. 10:53","title":"Nem duplázódik a családtámogatás összege, ha ikrek születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361cfdb7-a030-4ece-9d66-7858fd973e7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a leggazdagabb, legelismertebb és leghűségesebb Ferrari tulajdonosok klubja.","shortLead":"Ez a leggazdagabb, legelismertebb és leghűségesebb Ferrari tulajdonosok klubja.","id":"20190522_ferrari_corsa_clienti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361cfdb7-a030-4ece-9d66-7858fd973e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69905e9-2d35-4344-9ddf-11decca528de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_ferrari_corsa_clienti","timestamp":"2019. május. 22. 18:19","title":"Videó: Ilyen a Ferrarizás csúcsa, a Corse Clienti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pénteken.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés...","id":"20190524_A_Fidesz_nem_ment_el_ezert_hatarozatkeptelen_lett_a_Stracheugy_miatt_osszehivott_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1175e5e3-cce2-46ff-a40a-7a09e2e1128b","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_A_Fidesz_nem_ment_el_ezert_hatarozatkeptelen_lett_a_Stracheugy_miatt_osszehivott_ules","timestamp":"2019. május. 24. 10:44","title":"A Fidesz nem ment el, ezért határozatképtelen lett a Strache-ügy miatt összehívott ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kistelepülések vannak veszélyben, ahol 2 ezren sem laknak.","shortLead":"A kistelepülések vannak veszélyben, ahol 2 ezren sem laknak.","id":"20190522_Kormanyzati_tamogatast_ker_a_Coop_hogy_megmaradhassanak_a_videki_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b37ea-1362-4cf9-8657-4c6b45426ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kormanyzati_tamogatast_ker_a_Coop_hogy_megmaradhassanak_a_videki_boltok","timestamp":"2019. május. 22. 15:54","title":"Kormányzati támogatást kér a Coop, hogy megmaradhassanak a vidéki boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai művész és egy amerikai kiberbiztonsági cég egy árverés keretében keres új gazdát annak a laptopnak, amin a hat legveszélyesebb malware is rajta van.","shortLead":"Egy kínai művész és egy amerikai kiberbiztonsági cég egy árverés keretében keres új gazdát annak a laptopnak, amin...","id":"20190522_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7861fc4-70ce-4ee4-af88-d1711c1eb18b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 22. 16:33","title":"322 millió forintért árulják a laptopot, ami tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap.","shortLead":"Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap.","id":"20190523_salesforce_felho_startup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1298221b-faaa-48e4-ade5-fa78e18d83ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_salesforce_felho_startup","timestamp":"2019. május. 23. 17:03","title":"Újabb lehetőség a magyar startupknak – nagy pénzeső hullhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Tíz amerikai nagyváros közül nyolcban kevesebben élnek, mint tavaly, mert többen költöznek el, mint ahányan érkeznek. New York, San Francisco, Los Angeles vagy Miami népessége folyamatosan csökken. Ugyanez a helyzet Kaliforniában. Santa Clara megyében, amelyhez a híres Szilícium-völgy is tartozik a lakosság száma egy év alatt 24 645 fővel csökkent a legfrissebb felmérések szerint. Miért?","shortLead":"Tíz amerikai nagyváros közül nyolcban kevesebben élnek, mint tavaly, mert többen költöznek el, mint ahányan érkeznek...","id":"20190523_New_York_Times_Menekulnek_a_kepzetlen_munkavallalok_az_amerikai_nagyvarosokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf20a3-c352-479e-96ed-d7272038e95f","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_New_York_Times_Menekulnek_a_kepzetlen_munkavallalok_az_amerikai_nagyvarosokbol","timestamp":"2019. május. 23. 11:05","title":"New York Times: Menekülnek a képzetlen munkavállalók az amerikai nagyvárosokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]