[{"available":true,"c_guid":"a3b66ec5-c5a3-4419-b0af-95d2dd35c0e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Norbert Hofert választotta új elnökévé szombaton az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) két héttel a szeptember 29-én tartandó, előrehozott parlamenti választások előtt.","shortLead":"Norbert Hofert választotta új elnökévé szombaton az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) két héttel a szeptember 29-én tartandó...","id":"20190914_Strache_megbukott_Hofer_az_osztrak_radikalisok_uj_vezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b66ec5-c5a3-4419-b0af-95d2dd35c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e139538-6072-453a-a030-7b3bcba0e191","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Strache_megbukott_Hofer_az_osztrak_radikalisok_uj_vezere","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:45","title":"Strache megbukott, Hofer az osztrák radikálisok új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő Wi-Fi 6 technológia.","shortLead":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő...","id":"20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca50efe-35bc-401f-9731-198bc52acf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:03","title":"Gyorsabb és stabilabb lesz otthon az internet, he elér a lakásba ez a wifis újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Durván nekiment Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök, amivel a korábban megindult üzengetést koronázta meg.","shortLead":"Durván nekiment Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök, amivel a korábban megindult üzengetést...","id":"201937__matolcsy_gyorgy__varga_mihaly__vad_vitak__toresvonalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6353c-88d0-4d36-b11a-2fa09be37225","keywords":null,"link":"/gazdasag/201937__matolcsy_gyorgy__varga_mihaly__vad_vitak__toresvonalak","timestamp":"2019. szeptember. 14. 07:00","title":"A kutyaviadal semmi ahhoz képest, amikor gazdaságpolitikusok ugranak egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szomszéd kisvárosba ment át az érpataki expolgármester a hazai bukása után.","shortLead":"A szomszéd kisvárosba ment át az érpataki expolgármester a hazai bukása után.","id":"20190914_Nagykalloban_lenne_kepviselo_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e9abdd-9675-4e72-9300-8a92b72e53d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Nagykalloban_lenne_kepviselo_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:44","title":"Nagykállóban lenne képviselő Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd52c67c-46cd-4ebe-af9d-8990ff980846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korábbi pletykát is megerősít az a kép, melyen a Huawei Mate 30 Pro látható. Néhány kérdőjel azonban még így is maradt a telefonnal kapcsolatban.","shortLead":"Több korábbi pletykát is megerősít az a kép, melyen a Huawei Mate 30 Pro látható. Néhány kérdőjel azonban még így is...","id":"20190913_huawei_mate_30_pro_okostelefon_foto_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd52c67c-46cd-4ebe-af9d-8990ff980846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a308a23f-7e06-42a2-8a61-f2b8379f99df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_huawei_mate_30_pro_okostelefon_foto_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:03","title":"99%-ra vehetjük, hogy ilyen lesz a csütörtökön érkező Huawei Mate 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy befektetőket átverő és egy kisnyugdíjasokat megkárosító férfit tartóztattak le.","shortLead":"Egy befektetőket átverő és egy kisnyugdíjasokat megkárosító férfit tartóztattak le.","id":"20190914_Az_FBI_is_korozte_a_ket_ferfit_akiket_Budapesten_fogtak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36565f2-bf45-497c-a080-ea916406af60","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_FBI_is_korozte_a_ket_ferfit_akiket_Budapesten_fogtak_el","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:58","title":"Az FBI is körözte a két férfit, akiket Budapesten fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A friss adatok valami ilyesmire utalnak.","shortLead":"A friss adatok valami ilyesmire utalnak.","id":"20190914_Mar_a_kulfoldieknek_is_tul_dragak_a_magyar_szallasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6f038f-f7e9-42f1-aca6-980df1c32ede","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_Mar_a_kulfoldieknek_is_tul_dragak_a_magyar_szallasok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:09","title":"Már a külföldieknek is túl drágák a magyar szállások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]