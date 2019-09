Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok elleni dróntámadások mögött. A Forradalmi Gárda elitalakulat légi erejének parancsnoka figyelmeztette Washingtont, hogy közel-keleti támaszpontjai és repülőgép-hordozói az iráni rakéták hatótávolságán belül vannak.","shortLead":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok...","id":"20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36184f4f-3cc3-4ff6-943a-7b6d9d13febe","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:33","title":"Irán tagadja, hogy ő áll a szaúdi dróntámadások mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d577c76-e0d0-4cbe-a6ae-6692accfcf2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nagy szárazság és az erős szél miatt újabb erdőtüzek pusztítanak Görögországban, a legjelentősebb Athéntól 60 kilométerrel nyugatra.","shortLead":"A nagy szárazság és az erős szél miatt újabb erdőtüzek pusztítanak Görögországban, a legjelentősebb Athéntól 60...","id":"20190915_Ujabb_erdotuzek_keletkeztek_Gorogorszagban_a_legjelentosebb_Athen_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d577c76-e0d0-4cbe-a6ae-6692accfcf2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb721ed-fa80-4cd7-bd21-862961b27533","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_erdotuzek_keletkeztek_Gorogorszagban_a_legjelentosebb_Athen_kozeleben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:08","title":"Újabb erdőtüzek keletkeztek Görögországban, a legjelentősebb Athén közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmutattak a futballsztárnak egy régi felvételt, amin az apja róla beszél.","shortLead":"Megmutattak a futballsztárnak egy régi felvételt, amin az apja róla beszél.","id":"20190916_cristiano_ronaldo_apa_siras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef3e2c-6c6f-472e-8020-2109a9aabcb5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_cristiano_ronaldo_apa_siras","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:34","title":"Sírva beszélt arról Ronaldo egy tv-műsorban, hogy soha nem ismerte az apját, mert az mindig részeg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad az arányuk, és a gyártókat tekintve is sokkal színesebb az összkép. ","shortLead":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad...","id":"20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb302529-315f-4fed-a4df-378f3df8a2a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:21","title":"Miben más egy magyarországi használt autó, mint egy cseh, lengyel vagy szlovák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","shortLead":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","id":"20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad0f56-1550-4233-a4f2-9a86fb89ead6","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:06","title":"Itt a hidegfront és az eső, szerdától már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem kapott megfelelő ellátást.","shortLead":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem...","id":"20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f16a5-a7b7-46ef-8d19-9d821f59a01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:55","title":"A mátészalkai kórház parkolójában elesett az idős orvos, másnap meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]