[{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","shortLead":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","id":"20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef18bec6-f6ee-4455-9f5f-cb57c9f6818c","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:26","title":"Kubica otthagyja a Williamset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","shortLead":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","id":"20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f0670b-71a6-4dc5-aed0-f5193905cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:41","title":"Orbán irodája elé feszített molinót a Párbeszéd, hogy engedje vitázni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyakoribb a túlsúlyos kutya a kövér gazdiknál, mint a normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki a Koppenhágai Egyetem állatorvosainak kutatása.","shortLead":"Gyakoribb a túlsúlyos kutya a kövér gazdiknál, mint a normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki...","id":"20190920_kutya_gazda_testsuly_elhizas_kutatas_allatorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683b230d-c5da-4c10-bb99-6f4cad36b81b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_kutya_gazda_testsuly_elhizas_kutatas_allatorvos","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:57","title":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy olyan a kutya, amilyen a gazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michels Antal, a \"hajléktalanok papja\" nem először áll be Sára Botond mögé. ","shortLead":"Michels Antal, a \"hajléktalanok papja\" nem először áll be Sára Botond mögé. ","id":"20190919_A_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester_mellett_kampanyol_a_helyi_plebanos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f6609f-f195-4077-9295-102519e1a977","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester_mellett_kampanyol_a_helyi_plebanos","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:57","title":"Nyíltan kampányol a józsefvárosi fideszes polgármester mellett a helyi plébános","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4c7858-86f1-4c49-8391-3b2a6c9de7ea","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Rendkívül szigorú energetikai szabályok lépnek életbe 2021 elejétől. Már a jelenlegi építtetőket is érintheti a változás, ha a jövő év végéig nem kapják meg a használatbavételi engedélyt.","shortLead":"Rendkívül szigorú energetikai szabályok lépnek életbe 2021 elejétől. Már a jelenlegi építtetőket is érintheti...","id":"201938__epuletenergetika__visszaszamlalas__harmas_oltar__a_nullahoz_kozelit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a4c7858-86f1-4c49-8391-3b2a6c9de7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8e9647-5cef-4ab3-b4fe-b5dff41c1b24","keywords":null,"link":"/360/201938__epuletenergetika__visszaszamlalas__harmas_oltar__a_nullahoz_kozelit","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:20","title":"Ha beengedi a hideget, meleg helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]