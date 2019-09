Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","shortLead":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","id":"20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b905be-49cc-46a3-bb05-62f933665553","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:12","title":"A közmunkaprogrammal csalt, elítélték Versend polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.","shortLead":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti...","id":"20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e376563-1c8b-400d-96f2-2a0fab3897e8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"4 dolog, amit tegyen meg az életéért 35 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb androidos processzor, illetve az Apple A13 Bionic chipje mögött.","shortLead":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb...","id":"20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8341b-975e-4cf4-8480-4973b980b6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:03","title":"Mennyire erős mobil a Huawei Mate 30 Pro? Letesztelték, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be. Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. ","shortLead":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres...","id":"20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b1f6e2-4727-4838-9197-069e913c017b","keywords":null,"link":"/kultura/20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:55","title":"Agyvakaró hangok, füst és stroboszkóp – ennyire őrült volt Budapest a 90-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint gondolták. A sztorit megismerve nehéz elképzelni, hogyan történhetett ez meg a mai digitális korban.","shortLead":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint...","id":"20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d755d53-7d32-41b5-a773-cc0b6cfb2441","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"A fél világ bedőlt egy görög tudósnak, a botrány már elérte a Barbie-kat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján hisszük el egy álhírről, hogy valódi.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján...","id":"20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91cd7a0-8b81-472d-9196-dd52ace69504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:03","title":"Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45195e6-bf93-4ca5-ba59-577b6efeaae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Veszteségekről, reményről és újjászületésről is szól ez a nem mindennapi videó Aleppo romjai között.","shortLead":"Veszteségekről, reményről és újjászületésről is szól ez a nem mindennapi videó Aleppo romjai között.","id":"20190919_A_lebombazott_Aleppoban_turistaskodott_egy_lany_es_levideozta_az_egeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45195e6-bf93-4ca5-ba59-577b6efeaae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109e8a0-9152-45f6-a8a6-718107460de4","keywords":null,"link":"/elet/20190919_A_lebombazott_Aleppoban_turistaskodott_egy_lany_es_levideozta_az_egeszet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:45","title":"A lebombázott Aleppóban turistáskodott egy lány, és levideózta az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]