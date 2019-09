Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó példával járnának elől a kütyük használatában – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei, Domonkos Katalin pedagógus és Szondy Máté pszichológus. A kerekasztalon egyebek mellett szó esett a digitális „én” elismerés utáni vágyáról, a sexting helyéről a párkapcsolatokban és arról, hogy a szülők mit osszanak meg a gyerekeikről az interneten.","shortLead":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó...","id":"20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171878c-14be-44bd-9ea4-e69e72c38c43","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"A túlvédett gyerekből áldozat, a bántalmazottból pedig bántalmazó válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f41ab9-88e5-4016-9f68-383d5a24aecc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világ egyik legnagyobb kísérleti archeológiai terepén, Burgundiában két évtizede építgetnek hajdani technikákkal egy középkori várat. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb kísérleti archeológiai terepén, Burgundiában két évtizede építgetnek hajdani technikákkal...","id":"201938__kozepkori_kastelyepites__latvanyregeszet__900_eves_habarcs__varjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f41ab9-88e5-4016-9f68-383d5a24aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfaaf0-5d87-424f-9b33-98030d3be3ae","keywords":null,"link":"/360/201938__kozepkori_kastelyepites__latvanyregeszet__900_eves_habarcs__varjatek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:30","title":"Amit raktak délig, nem omlott le estére, de volt, hogy a habarcs 900 évig száradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","shortLead":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","id":"20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef0f66-0821-4db4-b1ea-d2cd946537ad","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:48","title":"Zsóri Dániel: ha végig engem vett volna a kamera, látszott volna a szívverésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190923_Brody_Janos_Eszembe_sem_jutott_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb7e77e-1b95-4b33-b908-26a682aee28c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Brody_Janos_Eszembe_sem_jutott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:14","title":"Bródy János: Eszembe sem jutott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e563ed0-8ca6-4ddb-90cb-3ce957e9e93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonoknál az egyik legfontosabb szempont a felhasználók számára a minél hosszabb üzemidő. Úgy tűnik, ezt a Samsung nem bízza a véletlenre, és bivalyerős akkumulátort pakol legújabb okostelefonjába.","shortLead":"Az okostelefonoknál az egyik legfontosabb szempont a felhasználók számára a minél hosszabb üzemidő. Úgy tűnik, ezt...","id":"20190923_samsung_galaxy_m30s_6000_mah_akkumulator_hosszu_uzemido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e563ed0-8ca6-4ddb-90cb-3ce957e9e93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea3b75-b08f-4699-9eaa-4477c925833a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_m30s_6000_mah_akkumulator_hosszu_uzemido","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:03","title":"Olcsón adja, mégis 6000 mAh-es akkumulátort tesz új telefonjába a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még Szegedre is elmentek vele cigit venni.","shortLead":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még...","id":"20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11037eae-abfa-4b79-b671-6cedb16776bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:22","title":"Börtönbe is kerülhetnek a lányok, akik órákig kalandoztak részegen egy lopott busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","shortLead":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","id":"20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2973ef6a-10e1-4042-8d29-be0d3027a627","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:02","title":"Több százezer német utazót is érint a Thomas Cook csődje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","shortLead":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","id":"201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e6842-31e8-4802-ae4f-81d01c47834c","keywords":null,"link":"/360/201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:40","title":"Ha még nem tette, most kénytelen lesz tudomásul venni, hogy afrikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]