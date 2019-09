Megvan az ausztriai választások nem hivatalos végeredménye, még nagyobb az ÖVP győzelmi aránya

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ec57d5e-96f8-4908-9e3d-73ce9966736a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán üdvözölte a rádió elindulását.","shortLead":"Kovács Zoltán üdvözölte a rádió elindulását.","id":"20190928_Magyarorszagon_jart_a_Szabad_Europa_Radio_elnoke_talalkozott_a_kormany_tagjaival_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec57d5e-96f8-4908-9e3d-73ce9966736a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda6272d-edb8-43dc-b775-2f364cf2af5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Magyarorszagon_jart_a_Szabad_Europa_Radio_elnoke_talalkozott_a_kormany_tagjaival_is","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:51","title":"Magyarországon járt a Szabad Európa Rádió elnöke, találkozott a kormány tagjaival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak 2011 és 2018 között 665 milliárd forintot vett ki az Orbán-kormány az autósok zsebéből azzal, hogy nem csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre. Ma már viszont nem lehetséges a csökkentés a gyenge forint miatt.","shortLead":"Csak 2011 és 2018 között 665 milliárd forintot vett ki az Orbán-kormány az autósok zsebéből azzal, hogy nem...","id":"20190928_Felfoghatatlan_osszeget_buknak_az_autosok_azzal_hogy_a_kormany_nem_csokkentette_az_uzemanyagok_jovedeki_adojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466fec07-5f4c-42ed-b3e8-54a359f0e855","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Felfoghatatlan_osszeget_buknak_az_autosok_azzal_hogy_a_kormany_nem_csokkentette_az_uzemanyagok_jovedeki_adojat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:06","title":"Felfoghatatlan összeget buknak az autósok azzal, hogy a kormány nem csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","shortLead":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","id":"20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fa5d3d-f7ba-4ee2-941d-82ff16b1248b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:56","title":"Átverte a köztévé a DK-t, nem olvasták be a követelésüket, helyette cirkusznak nevezték akciójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","shortLead":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","id":"20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdd55b-9275-438b-9e73-b165050154b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:22","title":"Hont: Ne ássátok el Gergőt! Elássa ő magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árvízvédelmi védvonalakon folyik majd a munka.","shortLead":"Az árvízvédelmi védvonalakon folyik majd a munka.","id":"20190929_Meszaros_Lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19610e45-293e-4754-afda-05bc5b7cd1af","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Meszaros_Lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:32","title":"Megint tízmilliárdos tendert nyert Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b82cfd-f2f6-47f4-a3d8-61b994ea5378","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 52 ember életét vesztette egy csádi illegális aranybánya beomlásakor az ország északi részén - értesült az AFP francia hírügynökség kormányzati forrásoktól pénteken.","shortLead":"Legalább 52 ember életét vesztette egy csádi illegális aranybánya beomlásakor az ország északi részén - értesült az AFP...","id":"20190928_Beomlott_egy_illegalis_aranybanya_52_halott_Csadban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b82cfd-f2f6-47f4-a3d8-61b994ea5378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb626652-dba4-47eb-a5c6-7f29e3dacb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Beomlott_egy_illegalis_aranybanya_52_halott_Csadban","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:20","title":"Beomlott egy illegális aranybánya, 52 halott Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs nehéz dolgod a reklámmal, ha Ed Sheeran személyi fotósa vagy.\r

\r

","shortLead":"Nincs nehéz dolgod a reklámmal, ha Ed Sheeran személyi fotósa vagy.\r

\r

","id":"20190928_Ed_Sheeran_beallt_csaposnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0139288f-6c60-431b-8f92-1d53d658c8d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Ed_Sheeran_beallt_csaposnak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:44","title":"Ed Sheeran beállt csaposnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]