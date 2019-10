Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl szigorú szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl...","id":"20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bb195-599b-496d-8921-d3fb441e1be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Egyelőre olcsóbb megsemmisíteni a hulladék élelmiszert a feldolgozók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kövér László azt fejtegette egy fórumon, hogy csak azokkal a leendő városvezetőkkel tudnak jól együtt dolgozni, akik a barátaik. ","shortLead":"Kövér László azt fejtegette egy fórumon, hogy csak azokkal a leendő városvezetőkkel tudnak jól együtt dolgozni, akik...","id":"20191001_Kover_a_valasztasokrol_Csak_azoknak_tudunk_a_partnerei_lenni_akik_baratot_latnak_bennunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf2f97-2989-49bf-ba73-734557447909","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Kover_a_valasztasokrol_Csak_azoknak_tudunk_a_partnerei_lenni_akik_baratot_latnak_bennunk","timestamp":"2019. október. 01. 20:44","title":"Kövér a választásokról: Csak azoknak tudunk a partnerei lenni, akik barátot látnak bennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi hat évben csaknem meghatszorozódott.","shortLead":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi...","id":"20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e489dbc-7ea3-4c22-87ef-a87df53810aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","timestamp":"2019. október. 03. 13:03","title":"Fontos gyógyszerekből van hiány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","shortLead":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","id":"20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbb5423-509f-4eac-a9de-9dafb3d2ab30","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. október. 02. 16:16","title":"Megérkezett a Skywalker kora második magyar szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","shortLead":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","id":"20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e6263e-6715-450f-a84d-d0239c70b0c7","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Több mint 60 millió forintot ért Jack Nicholson hírhedt fejszéje a Ragyogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ír sziget egészére és minden áruféleségre, köztük az agrárélelmiszerekre kiterjedő egységes kereskedelmi szabályozási térség kialakítását javasolta szerdán az Európai Uniónak a brit kormány.","shortLead":"Az ír sziget egészére és minden áruféleségre, köztük az agrárélelmiszerekre kiterjedő egységes kereskedelmi...","id":"20191002_A_brit_kormany_egyseges_arukereskedelmi_szabalyozasi_terseget_javasol_az_ir_szigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247825-f347-4538-995a-1edecd6f1276","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_A_brit_kormany_egyseges_arukereskedelmi_szabalyozasi_terseget_javasol_az_ir_szigetre","timestamp":"2019. október. 02. 20:05","title":"A brit kormány egységes árukereskedelmi szabályozási térséget javasol az ír szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]