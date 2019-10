Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb közlekedési balesetében 10-en meghaltak, heten megsérültek.","shortLead":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb...","id":"20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6fd256-2cd0-40ce-a124-0a0cd8673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","timestamp":"2019. október. 05. 09:21","title":"Tizen meghaltak egy román balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia könyvkiállításán a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét a látogatók egyszerűen hazavitték. \r

","shortLead":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia...","id":"20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d84484-2a4e-4d34-b4dd-51f67abac15f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","timestamp":"2019. október. 05. 12:29","title":"Neves művészek, tudósok vallanak a \"nagy könyvlopásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István körúton és Vácon is nőket bántalmazott egy zavart férfi a hétvége előtt. A tettest elfogták, majd indítványozták előzetes kényszergyógykezelését. ​","shortLead":"A Szent István körúton és Vácon is nőket bántalmazott egy zavart férfi a hétvége előtt. A tettest elfogták, majd...","id":"20191006_Noket_rugdosott_hasba_egy_ferfi_Budapest_belvarosaban__kenyszergyogykezelest_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb16950f-00d6-4428-b70b-b84483f13d35","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Noket_rugdosott_hasba_egy_ferfi_Budapest_belvarosaban__kenyszergyogykezelest_kaphat","timestamp":"2019. október. 06. 08:21","title":"Nőket rugdosott hasba egy férfi Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragikus körülmények közt meghalt Fidesz-KDNP-s politikust szombaton a baranyai város római katolikus temetőjében helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A tragikus körülmények közt meghalt Fidesz-KDNP-s politikust szombaton a baranyai város római katolikus temetőjében...","id":"20191005_Orban_Viktor_is_reszt_vett_az_elhunyt_mohacsi_polgarmester_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b8075-9036-430d-a2d7-215615e7b8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Orban_Viktor_is_reszt_vett_az_elhunyt_mohacsi_polgarmester_temetesen","timestamp":"2019. október. 05. 17:15","title":"Orbán Viktor is részt vett az elhunyt mohácsi polgármester temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e8ae58-aa7c-4513-861e-2b1aac518e46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejeződött a helyszíni szemle a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, ahol korábban halálos baleset történt.","shortLead":"Befejeződött a helyszíni szemle a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, ahol korábban halálos baleset...","id":"20191005_Ujra_lehet_kozlekedni_a_47esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e8ae58-aa7c-4513-861e-2b1aac518e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68723790-1281-496c-a7f3-24e25e1639d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Ujra_lehet_kozlekedni_a_47esen","timestamp":"2019. október. 05. 18:15","title":"Újra lehet közlekedni a 47-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt intelligens, de befolyásolható embernek tartják.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt...","id":"20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4bcf33-8573-4ae7-9612-f05bb8715800","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","timestamp":"2019. október. 06. 18:03","title":"Minden ötödik fideszes szerint Tarlós nem Budapest, hanem Orbán érdekeit szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d2000b-959b-43ca-bc98-6d438d2ff2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak két hétig látható a Szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig. Válság és újjászületés 1929-ben című kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, amire eddig több mint százezren voltak kíváncsiak.","shortLead":"Már csak két hétig látható a Szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig. Válság és újjászületés 1929-ben című kiállítás...","id":"20191005_Kozel_szazezren_lattak_a_Nemzeti_Galeria_hamarosan_zaro_szurrealista_kiallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76d2000b-959b-43ca-bc98-6d438d2ff2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82f4c7c-9077-48d8-9ab0-bb5ef6cf6f2e","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Kozel_szazezren_lattak_a_Nemzeti_Galeria_hamarosan_zaro_szurrealista_kiallitasat","timestamp":"2019. október. 05. 09:34","title":"Közel százezren látták a Nemzeti Galéria hamarosan záró szürrealista kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]