[{"available":true,"c_guid":"88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A részvételi arány az önkormányzati választáson leginkább a 2006-os mutatókra emlékeztet. Akkor az ország és Budapest eltérően szavazott. Ugyanakkor kérdéses, hogy minden ellenzéki fölsorakozott-e Karácsony mögött. ","shortLead":"A részvételi arány az önkormányzati választáson leginkább a 2006-os mutatókra emlékeztet. Akkor az ország és Budapest...","id":"20191013_Mi_tudhato_a_reszveteli_adatokbol_kora_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc42574-f02f-42eb-b2ea-2fa1ba39893a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Mi_tudhato_a_reszveteli_adatokbol_kora_delutan","timestamp":"2019. október. 13. 14:22","title":"Mi tudható a részvételi adatokból kora délután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Karacsony_vezet_Tarlos_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ca7e8-5ea3-47d6-a965-34eaf82f3f10","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_vezet_Tarlos_elott","timestamp":"2019. október. 13. 20:51","title":"Karácsony vezet Tarlós előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","shortLead":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ee106-6091-4df2-84da-abc025f1416c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","timestamp":"2019. október. 13. 13:59","title":"Hódmezővásárhelyen szavaztak a legtöbben, Budapest is az országos átlag felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is erről szól. ","shortLead":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is...","id":"20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a87c3b-23b8-4bfe-a3ce-99348c7382ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","timestamp":"2019. október. 14. 06:41","title":"Olcsó villanyautóként támadt fel a jó öreg Suzuki Wagon R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","shortLead":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","id":"20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696d96c-9e0a-4709-99ce-d5ca288caac3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 17:17","title":"Erdei Sándor, vagyis Rokker Zsoltti is képviselő lett Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","shortLead":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","id":"20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1523e0fb-8c22-45b0-b21d-31b28f4618aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 19:26","title":"47,2 százalék szavazott fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]