Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon jelentették be a hírt.","shortLead":"A Facebookon jelentették be a hírt.","id":"20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c3c5b-99eb-44e4-b71a-b775de550981","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","timestamp":"2019. október. 13. 08:52","title":"Másfél év után válik Nacsa Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani két floridai üzlettársát, hogy járjanak közben Marie Yovanovitch-nak, az Egyesült Államok kijevi nagykövetének leváltása érdekében.\r

","shortLead":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá...","id":"20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f07708-4964-4703-bb7f-c45bdbd2f257","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","timestamp":"2019. október. 13. 16:33","title":"A volt ukrán főügyész tagadja, hogy köze volt az amerikai nagykövet leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemény András az új polgármester.","shortLead":"Nemény András az új polgármester.","id":"20191014_szombathely_nemeny_andras_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126f012a-ac48-4f52-ba0d-cf6d9ca9dd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_szombathely_nemeny_andras_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:50","title":"Szombathelyen is az ellenzéki jelölt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi színész rendszeresen jár enni a Várnegyedbe. ","shortLead":"A hollywoodi színész rendszeresen jár enni a Várnegyedbe. ","id":"20191014_Luke_Evans_maris_torzsvendeg_egy_budapesti_etteremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325a71e4-80ea-4dc8-8dd2-170579c386c4","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Luke_Evans_maris_torzsvendeg_egy_budapesti_etteremben","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Luke Evans máris törzsvendég egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Magára hagyta a helyi Fidesz-elnök, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","shortLead":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","id":"20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c159318-1c56-48f8-9db8-5ff1dc439edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","timestamp":"2019. október. 13. 13:50","title":"Lázár János biciklivel gurult be a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","shortLead":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","id":"20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4af005-b162-4e4a-a98c-27bc13867fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","timestamp":"2019. október. 14. 05:06","title":"35 halálos áldozata van a tájfunnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49872-e137-4465-a03a-921664857240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán közzétett fotóval üzent az új főpolgármester.","shortLead":"Facebook-oldalán közzétett fotóval üzent az új főpolgármester.","id":"20191013_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b49872-e137-4465-a03a-921664857240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d409512-0c1b-4935-8ef9-4d0e2aad8cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 22:26","title":"Karácsony Gergely: Köszönöm, Budapest!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]